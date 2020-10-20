١ YER إلى GMD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٢٧١٢٩٨١١ الدالاسي الجامبي

1 GMD = ٣٫٦٨٥٩٨ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الدالاسي الجامبي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٣:٥٩ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الدالاسي الجامبي

yer
YER
gmd
GMD
١ YER٠٫٢٧١٢٩٨ GMD
٥ YER١٫٣٥٦٤٩ GMD
١٠ YER٢٫٧١٢٩٨ GMD
٢٥ YER٦٫٧٨٢٤٥ GMD
٥٠ YER١٣٫٥٦٤٩ GMD
١٠٠ YER٢٧٫١٢٩٨ GMD
٥٠٠ YER١٣٥٫٦٤٩ GMD
١٬٠٠٠ YER٢٧١٫٢٩٨ GMD
٥٬٠٠٠ YER١٬٣٥٦٫٤٩ GMD
١٠٬٠٠٠ YER٢٬٧١٢٫٩٨ GMD

حوِّل الدالاسي الجامبي إلى الريال اليمني

gmd
GMD
yer
YER
١ GMD٣٫٦٨٥٩٨ YER
٥ GMD١٨٫٤٢٩٩ YER
١٠ GMD٣٦٫٨٥٩٨ YER
٢٥ GMD٩٢٫١٤٩٦ YER
٥٠ GMD١٨٤٫٢٩٩ YER
١٠٠ GMD٣٦٨٫٥٩٨ YER
٥٠٠ GMD١٬٨٤٢٫٩٩ YER
١٬٠٠٠ GMD٣٬٦٨٥٫٩٨ YER
٥٬٠٠٠ GMD١٨٬٤٢٩٫٩ YER
١٠٬٠٠٠ GMD٣٦٬٨٥٩٫٨ YER

مخطط YER إلى GMD

1 YER = ٠ GMD

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الدالاسي الجامبي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٢٧٢٣١٠٫٢٧٢٣١
منخفض
٠٫٢٧٠٦٣٠٫٢٧٠٦٠
المتوسط
٠٫٢٧١٣٣٠٫٢٧١١٨
التقلب
٠٫٢٢٪؜٠٫١٥٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
gmd

GMD - الدالاسي الجامبي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدالاسي الجامبي هو سعر الصرف للزوج GMD إلى USD. رمز العملة لـ Gambian Dalasis هو GMD. رمز العملة هو D.

More الدالاسي الجامبي info

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