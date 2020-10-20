١ YER إلى DKK

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٢٧٦٢٩٥٥٠ الكرون الدانماركي

1 DKK = ٣٦٫١٩٣١ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الكرون الدانماركي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣٠ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الكرون الدانماركي

yer
YER
dkk
DKK
١ YER٠٫٠٢٧٦٢٩٦ DKK
٥ YER٠٫١٣٨١٤٨ DKK
١٠ YER٠٫٢٧٦٢٩٦ DKK
٢٥ YER٠٫٦٩٠٧٣٩ DKK
٥٠ YER١٫٣٨١٤٨ DKK
١٠٠ YER٢٫٧٦٢٩٦ DKK
٥٠٠ YER١٣٫٨١٤٨ DKK
١٬٠٠٠ YER٢٧٫٦٢٩٦ DKK
٥٬٠٠٠ YER١٣٨٫١٤٨ DKK
١٠٬٠٠٠ YER٢٧٦٫٢٩٦ DKK

حوِّل الكرون الدانماركي إلى الريال اليمني

dkk
DKK
yer
YER
١ DKK٣٦٫١٩٣١ YER
٥ DKK١٨٠٫٩٦٦ YER
١٠ DKK٣٦١٫٩٣١ YER
٢٥ DKK٩٠٤٫٨٢٨ YER
٥٠ DKK١٬٨٠٩٫٦٦ YER
١٠٠ DKK٣٬٦١٩٫٣١ YER
٥٠٠ DKK١٨٬٠٩٦٫٦ YER
١٬٠٠٠ DKK٣٦٬١٩٣٫١ YER
٥٬٠٠٠ DKK١٨٠٬٩٦٦ YER
١٠٬٠٠٠ DKK٣٦١٬٩٣١ YER

مخطط YER إلى DKK

1 YER = ٠ DKK

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الكرون الدانماركي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٢٧٩١٣٠٫٠٢٨٠٦٢
منخفض
٠٫٠٢٧٣٢٥٠٫٠٢٧٣٢٥
المتوسط
٠٫٠٢٧٧١٤٠٫٠٢٧٦٩١
التقلب
٠٫٣٠٪؜٠٫٢٩٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
dkk

DKK - الكرون الدانماركي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكرون الدانماركي هو سعر الصرف للزوج DKK إلى USD. رمز العملة لـ Danish Kroner هو DKK. رمز العملة هو kr.

More الكرون الدانماركي info

أزواج العملات الريال اليمني (YER) الشهيرة

usd

YER إلى USD

eur

YER إلى EUR

gbp

YER إلى GBP

jpy

YER إلى JPY

cad

YER إلى CAD

aud

YER إلى AUD

chf

YER إلى CHF

cny

YER إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings