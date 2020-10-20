١ YER إلى BGN

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٠٧٢٤٤٢٦٣٨ الليف البلغاري

1 BGN = ١٣٨٫٠٤٠ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الليف البلغاري التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٢٨ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الليف البلغاري

yer
YER
bgn
BGN
١ YER٠٫٠٠٧٢٤٤٢٦ BGN
٥ YER٠٫٠٣٦٢٢١٣ BGN
١٠ YER٠٫٠٧٢٤٤٢٦ BGN
٢٥ YER٠٫١٨١١٠٧ BGN
٥٠ YER٠٫٣٦٢٢١٣ BGN
١٠٠ YER٠٫٧٢٤٤٢٦ BGN
٥٠٠ YER٣٫٦٢٢١٣ BGN
١٬٠٠٠ YER٧٫٢٤٤٢٦ BGN
٥٬٠٠٠ YER٣٦٫٢٢١٣ BGN
١٠٬٠٠٠ YER٧٢٫٤٤٢٦ BGN

حوِّل الليف البلغاري إلى الريال اليمني

bgn
BGN
yer
YER
١ BGN١٣٨٫٠٤ YER
٥ BGN٦٩٠٫٢٠١ YER
١٠ BGN١٬٣٨٠٫٤ YER
٢٥ BGN٣٬٤٥١٫٠١ YER
٥٠ BGN٦٬٩٠٢٫٠١ YER
١٠٠ BGN١٣٬٨٠٤ YER
٥٠٠ BGN٦٩٬٠٢٠٫١ YER
١٬٠٠٠ BGN١٣٨٬٠٤٠ YER
٥٬٠٠٠ BGN٦٩٠٬٢٠١ YER
١٠٬٠٠٠ BGN١٬٣٨٠٬٤٠٠ YER

مخطط YER إلى BGN

1 YER = ٠ BGN

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الليف البلغاري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٧٣١٨٨٠٫٠٠٧٣٥٦٢
منخفض
٠٫٠٠٧١٦٥٣٠٫٠٠٧١٦٥٣
المتوسط
٠٫٠٠٧٢٦٥٦٠٫٠٠٧٢٥٩١
التقلب
٠٫٢٩٪؜٠٫٢٩٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
bgn

BGN - الليف البلغاري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الليف البلغاري هو سعر الصرف للزوج BGN إلى USD. رمز العملة لـ Bulgarian Leva هو BGN. رمز العملة هو лв.

More الليف البلغاري info

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