١ XOF إلى XAG

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

‏٠٫٠٠٠٠٥٤٠٤١١٣٤٦١١ أوقية فضة

1 XAG = ١٨٬٥٠٤٫٤ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى أوقية فضة التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٥٤ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى أوقية فضة

xof
XOF
xag
XAG
١ XOF٠٫٠٠٠٠٥٤٠٤١١ XAG
٥ XOF٠٫٠٠٠٢٧٠٢٠٦ XAG
١٠ XOF٠٫٠٠٠٥٤٠٤١١ XAG
٢٥ XOF٠٫٠٠١٣٥١٠٣ XAG
٥٠ XOF٠٫٠٠٢٧٠٢٠٦ XAG
١٠٠ XOF٠٫٠٠٥٤٠٤١١ XAG
٥٠٠ XOF٠٫٠٢٧٠٢٠٦ XAG
١٬٠٠٠ XOF٠٫٠٥٤٠٤١١ XAG
٥٬٠٠٠ XOF٠٫٢٧٠٢٠٦ XAG
١٠٬٠٠٠ XOF٠٫٥٤٠٤١١ XAG

حوِّل أوقية فضة إلى الفرنك الوسط أفريقي

xag
XAG
xof
XOF
١ XAG١٨٬٥٠٤٫٤ XOF
٥ XAG٩٢٬٥٢٢٫١ XOF
١٠ XAG١٨٥٬٠٤٤ XOF
٢٥ XAG٤٦٢٬٦١١ XOF
٥٠ XAG٩٢٥٬٢٢١ XOF
١٠٠ XAG١٬٨٥٠٬٤٤٠ XOF
٥٠٠ XAG٩٬٢٥٢٬٢١٠ XOF
١٬٠٠٠ XAG١٨٬٥٠٤٬٤٠٠ XOF
٥٬٠٠٠ XAG٩٢٬٥٢٢٬١٠٠ XOF
١٠٬٠٠٠ XAG١٨٥٬٠٤٤٬٠٠٠ XOF

مخطط XOF إلى XAG

1 XOF = ٠ XAG

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل أوقية فضة

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٥٦٦٩٥٠٫٠٠٠٠٦١٩٦٢
منخفض
٠٫٠٠٠٠٥٢٩٨٣٠٫٠٠٠٠٥١٤٠٥
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٥٥٤٩٢٠٫٠٠٠٠٥٦٨١٨
التقلب
٢٫٠٧٪؜١٫٨٥٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
xag

XAG - أوقية فضة

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة أوقية فضة هو سعر الصرف للزوج XAG إلى USD. رمز العملة لـ Silver Ounces هو XAG.

More أوقية فضة info

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