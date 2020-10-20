١ XOF إلى TOP

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٠٣٨٩٩٢٦٨٢ بانجا تون'جي

1 TOP = ٢٥٦٫٤٥٨ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى بانجا تون'جي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٠٤ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى بانجا تون'جي

xof
XOF
top
TOP
١ XOF٠٫٠٠٣٨٩٩٢٧ TOP
٥ XOF٠٫٠١٩٤٩٦٣ TOP
١٠ XOF٠٫٠٣٨٩٩٢٧ TOP
٢٥ XOF٠٫٠٩٧٤٨١٧ TOP
٥٠ XOF٠٫١٩٤٩٦٣ TOP
١٠٠ XOF٠٫٣٨٩٩٢٧ TOP
٥٠٠ XOF١٫٩٤٩٦٣ TOP
١٬٠٠٠ XOF٣٫٨٩٩٢٧ TOP
٥٬٠٠٠ XOF١٩٫٤٩٦٣ TOP
١٠٬٠٠٠ XOF٣٨٫٩٩٢٧ TOP

حوِّل بانجا تون'جي إلى الفرنك الوسط أفريقي

top
TOP
xof
XOF
١ TOP٢٥٦٫٤٥٨ XOF
٥ TOP١٬٢٨٢٫٢٩ XOF
١٠ TOP٢٬٥٦٤٫٥٨ XOF
٢٥ TOP٦٬٤١١٫٤٦ XOF
٥٠ TOP١٢٬٨٢٢٫٩ XOF
١٠٠ TOP٢٥٬٦٤٥٫٨ XOF
٥٠٠ TOP١٢٨٬٢٢٩ XOF
١٬٠٠٠ TOP٢٥٦٬٤٥٨ XOF
٥٬٠٠٠ TOP١٬٢٨٢٬٢٩٠ XOF
١٠٬٠٠٠ TOP٢٬٥٦٤٬٥٨٠ XOF

مخطط XOF إلى TOP

1 XOF = ٠ TOP

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل بانجا تون'جي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٣٩٢٢٥٠٫٠٠٣٩٢٣٢
منخفض
٠٫٠٠٣٨٠٣٦٠٫٠٠٣٨٠٣٦
المتوسط
٠٫٠٠٣٨٥٦٨٠٫٠٠٣٨٧٤٧
التقلب
٠٫٧١٪؜٠٫٦١٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
top

TOP - بانجا تون'جي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة بانجا تون'جي هو سعر الصرف للزوج TOP إلى USD. رمز العملة لـ Tongan Pa'anga هو TOP. رمز العملة هو T$.

More بانجا تون'جي info

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