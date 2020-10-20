١ XOF إلى TOP

١ الفرنك الوسط أفريقي =
٠٫٠٠٣٨٩٩٢٦٨٢ بانجا تون'جي
1 TOP = ٢٥٦٫٤٥٨ XOF
محوّل العملات مِن XE
١ الفرنك الوسط أفريقي =
٠٫٠٠٣٨٩٩٢٦٨٢ بانجا تون'جي
1 TOP = ٢٥٦٫٤٥٨ XOF
XOF
TOP
|١ XOF
|٠٫٠٠٣٨٩٩٢٧ TOP
|٥ XOF
|٠٫٠١٩٤٩٦٣ TOP
|١٠ XOF
|٠٫٠٣٨٩٩٢٧ TOP
|٢٥ XOF
|٠٫٠٩٧٤٨١٧ TOP
|٥٠ XOF
|٠٫١٩٤٩٦٣ TOP
|١٠٠ XOF
|٠٫٣٨٩٩٢٧ TOP
|٥٠٠ XOF
|١٫٩٤٩٦٣ TOP
|١٬٠٠٠ XOF
|٣٫٨٩٩٢٧ TOP
|٥٬٠٠٠ XOF
|١٩٫٤٩٦٣ TOP
|١٠٬٠٠٠ XOF
|٣٨٫٩٩٢٧ TOP
1 XOF = ٠ TOP
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٣٩٢٢٥
|٠٫٠٠٣٩٢٣٢
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٣٨٠٣٦
|٠٫٠٠٣٨٠٣٦
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٠٣٨٥٦٨
|٠٫٠٠٣٨٧٤٧
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٧١٪
|٠٫٦١٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.More الفرنك الوسط أفريقي info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة بانجا تون'جي هو سعر الصرف للزوج TOP إلى USD. رمز العملة لـ Tongan Pa'anga هو TOP. رمز العملة هو T$.More بانجا تون'جي info
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