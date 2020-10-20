١ XOF إلى SGD

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٠٢٢٢٤٧٣٥١ الدولار السنغافوري

1 SGD = ٤٤٩٫٤٩٢ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الدولار السنغافوري التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١١:٣٧ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الدولار السنغافوري

xof
XOF
sgd
SGD
١ XOF٠٫٠٠٢٢٢٤٧٤ SGD
٥ XOF٠٫٠١١١٢٣٧ SGD
١٠ XOF٠٫٠٢٢٢٤٧٤ SGD
٢٥ XOF٠٫٠٥٥٦١٨٤ SGD
٥٠ XOF٠٫١١١٢٣٧ SGD
١٠٠ XOF٠٫٢٢٢٤٧٤ SGD
٥٠٠ XOF١٫١١٢٣٧ SGD
١٬٠٠٠ XOF٢٫٢٢٤٧٤ SGD
٥٬٠٠٠ XOF١١٫١٢٣٧ SGD
١٠٬٠٠٠ XOF٢٢٫٢٤٧٤ SGD

حوِّل الدولار السنغافوري إلى الفرنك الوسط أفريقي

sgd
SGD
xof
XOF
١ SGD٤٤٩٫٤٩٢ XOF
٥ SGD٢٬٢٤٧٫٤٦ XOF
١٠ SGD٤٬٤٩٤٫٩٢ XOF
٢٥ SGD١١٬٢٣٧٫٣ XOF
٥٠ SGD٢٢٬٤٧٤٫٦ XOF
١٠٠ SGD٤٤٬٩٤٩٫٢ XOF
٥٠٠ SGD٢٢٤٬٧٤٦ XOF
١٬٠٠٠ SGD٤٤٩٬٤٩٢ XOF
٥٬٠٠٠ SGD٢٬٢٤٧٬٤٦٠ XOF
١٠٬٠٠٠ SGD٤٬٤٩٤٬٩٢٠ XOF

مخطط XOF إلى SGD

1 XOF = ٠ SGD

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الدولار السنغافوري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٢٢٣٧٢٠٫٠٠٢٢٣٨٣
منخفض
٠٫٠٠٢٢٠٨٤٠٫٠٠٢٢٠٨٠
المتوسط
٠٫٠٠٢٢١٨٧٠٫٠٠٢٢٢١٧
التقلب
٠٫١٦٪؜٠٫١٥٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
sgd

SGD - الدولار السنغافوري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار السنغافوري هو سعر الصرف للزوج SGD إلى USD. رمز العملة لـ Singapore Dollars هو SGD. رمز العملة هو S$.

More الدولار السنغافوري info

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