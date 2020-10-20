١ XOF إلى RUB

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫١٤٢٥٦٠٧٣ الروبل الروسي

1 RUB = ٧٫٠١٤٥٥ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الروبل الروسي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١١:٣٧ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الروبل الروسي

xof
XOF
rub
RUB
١ XOF٠٫١٤٢٥٦١ RUB
٥ XOF٠٫٧١٢٨٠٤ RUB
١٠ XOF١٫٤٢٥٦١ RUB
٢٥ XOF٣٫٥٦٤٠٢ RUB
٥٠ XOF٧٫١٢٨٠٤ RUB
١٠٠ XOF١٤٫٢٥٦١ RUB
٥٠٠ XOF٧١٫٢٨٠٤ RUB
١٬٠٠٠ XOF١٤٢٫٥٦١ RUB
٥٬٠٠٠ XOF٧١٢٫٨٠٤ RUB
١٠٬٠٠٠ XOF١٬٤٢٥٫٦١ RUB

حوِّل الروبل الروسي إلى الفرنك الوسط أفريقي

rub
RUB
xof
XOF
١ RUB٧٫٠١٤٥٥ XOF
٥ RUB٣٥٫٠٧٢٨ XOF
١٠ RUB٧٠٫١٤٥٥ XOF
٢٥ RUB١٧٥٫٣٦٤ XOF
٥٠ RUB٣٥٠٫٧٢٨ XOF
١٠٠ RUB٧٠١٫٤٥٥ XOF
٥٠٠ RUB٣٬٥٠٧٫٢٨ XOF
١٬٠٠٠ RUB٧٬٠١٤٫٥٥ XOF
٥٬٠٠٠ RUB٣٥٬٠٧٢٫٨ XOF
١٠٬٠٠٠ RUB٧٠٬١٤٥٫٥ XOF

مخطط XOF إلى RUB

1 XOF = ٠ RUB

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الروبل الروسي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫١٥٠٧٨٠٫١٥٢٩٦
منخفض
٠٫١٣٩٩٨٠٫١٣٩٩٨
المتوسط
٠٫١٤٦٣٥٠٫١٤٨٩٠
التقلب
١٫٢٥٪؜١٫٠١٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
rub

RUB - الروبل الروسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبل الروسي هو سعر الصرف للزوج RUB إلى USD. رمز العملة لـ Russian Rubles هو RUB. رمز العملة هو ₽.

More الروبل الروسي info

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