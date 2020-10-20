١ XOF إلى PKR

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٤٥٧٣٨١٤٩ الروبية الباكستانية

1 PKR = ٢٫١٨٦٣٦ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الروبية الباكستانية التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٢:٤٥ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الروبية الباكستانية

xof
XOF
pkr
PKR
١ XOF٠٫٤٥٧٣٨١ PKR
٥ XOF٢٫٢٨٦٩١ PKR
١٠ XOF٤٫٥٧٣٨١ PKR
٢٥ XOF١١٫٤٣٤٥ PKR
٥٠ XOF٢٢٫٨٦٩١ PKR
١٠٠ XOF٤٥٫٧٣٨١ PKR
٥٠٠ XOF٢٢٨٫٦٩١ PKR
١٬٠٠٠ XOF٤٥٧٫٣٨١ PKR
٥٬٠٠٠ XOF٢٬٢٨٦٫٩١ PKR
١٠٬٠٠٠ XOF٤٬٥٧٣٫٨١ PKR

حوِّل الروبية الباكستانية إلى الفرنك الوسط أفريقي

pkr
PKR
xof
XOF
١ PKR٢٫١٨٦٣٦ XOF
٥ PKR١٠٫٩٣١٨ XOF
١٠ PKR٢١٫٨٦٣٦ XOF
٢٥ PKR٥٤٫٦٥٩ XOF
٥٠ PKR١٠٩٫٣١٨ XOF
١٠٠ PKR٢١٨٫٦٣٦ XOF
٥٠٠ PKR١٬٠٩٣٫١٨ XOF
١٬٠٠٠ PKR٢٬١٨٦٫٣٦ XOF
٥٬٠٠٠ PKR١٠٬٩٣١٫٨ XOF
١٠٬٠٠٠ PKR٢١٬٨٦٣٫٦ XOF

مخطط XOF إلى PKR

1 XOF = ٠ PKR

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الروبية الباكستانية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٤٦٣٣٦٠٫٤٦٣٣٦
منخفض
٠٫٤٥٣٥٤٠٫٤٥٠٢٠
المتوسط
٠٫٤٥٦٨٧٠٫٤٥٦٩١
التقلب
٠٫٣٤٪؜٠٫٣٠٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
pkr

PKR - الروبية الباكستانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبية الباكستانية هو سعر الصرف للزوج PKR إلى USD. رمز العملة لـ Pakistani Rupees هو PKR. رمز العملة هو ₨.

More الروبية الباكستانية info

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