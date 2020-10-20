١ XOF إلى NZD

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٠٢٧٠١٦٤٣٢ الدولار النيوزيلاندي

1 NZD = ٣٧٠٫١٤٥ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الدولار النيوزيلاندي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١١:٣٧ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الدولار النيوزيلاندي

xof
XOF
nzd
NZD
١ XOF٠٫٠٠٢٧٠١٦٤ NZD
٥ XOF٠٫٠١٣٥٠٨٢ NZD
١٠ XOF٠٫٠٢٧٠١٦٤ NZD
٢٥ XOF٠٫٠٦٧٥٤١١ NZD
٥٠ XOF٠٫١٣٥٠٨٢ NZD
١٠٠ XOF٠٫٢٧٠١٦٤ NZD
٥٠٠ XOF١٫٣٥٠٨٢ NZD
١٬٠٠٠ XOF٢٫٧٠١٦٤ NZD
٥٬٠٠٠ XOF١٣٫٥٠٨٢ NZD
١٠٬٠٠٠ XOF٢٧٫٠١٦٤ NZD

حوِّل الدولار النيوزيلاندي إلى الفرنك الوسط أفريقي

nzd
NZD
xof
XOF
١ NZD٣٧٠٫١٤٥ XOF
٥ NZD١٬٨٥٠٫٧٣ XOF
١٠ NZD٣٬٧٠١٫٤٥ XOF
٢٥ NZD٩٬٢٥٣٫٦٣ XOF
٥٠ NZD١٨٬٥٠٧٫٣ XOF
١٠٠ NZD٣٧٬٠١٤٫٥ XOF
٥٠٠ NZD١٨٥٬٠٧٣ XOF
١٬٠٠٠ NZD٣٧٠٬١٤٥ XOF
٥٬٠٠٠ NZD١٬٨٥٠٬٧٣٠ XOF
١٠٬٠٠٠ NZD٣٬٧٠١٬٤٥٠ XOF

مخطط XOF إلى NZD

1 XOF = ٠ NZD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الدولار النيوزيلاندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٢٦٩٨٩٠٫٠٠٢٧٦٦١
منخفض
٠٫٠٠٢٦٥٧١٠٫٠٠٢٦٥٧١
المتوسط
٠٫٠٠٢٦٧٥٨٠٫٠٠٢٧١١٠
التقلب
٠٫٢٦٪؜٠٫٢٨٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
nzd

NZD - الدولار النيوزيلاندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار النيوزيلاندي هو سعر الصرف للزوج NZD إلى USD. رمز العملة لـ عملات الدولار النيوزيلاندية هو NZD. رمز العملة هو $.

More الدولار النيوزيلاندي info

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