١ XOF إلى NOK

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠١٧٤٤٥١٢٨ الكرون النرويجي

1 NOK = ٥٧٫٣٢٢٦ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الكرون النرويجي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٢:٤٥ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الكرون النرويجي

xof
XOF
nok
NOK
١ XOF٠٫٠١٧٤٤٥١ NOK
٥ XOF٠٫٠٨٧٢٢٥٦ NOK
١٠ XOF٠٫١٧٤٤٥١ NOK
٢٥ XOF٠٫٤٣٦١٢٨ NOK
٥٠ XOF٠٫٨٧٢٢٥٦ NOK
١٠٠ XOF١٫٧٤٤٥١ NOK
٥٠٠ XOF٨٫٧٢٢٥٦ NOK
١٬٠٠٠ XOF١٧٫٤٤٥١ NOK
٥٬٠٠٠ XOF٨٧٫٢٢٥٦ NOK
١٠٬٠٠٠ XOF١٧٤٫٤٥١ NOK

حوِّل الكرون النرويجي إلى الفرنك الوسط أفريقي

nok
NOK
xof
XOF
١ NOK٥٧٫٣٢٢٦ XOF
٥ NOK٢٨٦٫٦١٣ XOF
١٠ NOK٥٧٣٫٢٢٦ XOF
٢٥ NOK١٬٤٣٣٫٠٦ XOF
٥٠ NOK٢٬٨٦٦٫١٣ XOF
١٠٠ NOK٥٬٧٣٢٫٢٦ XOF
٥٠٠ NOK٢٨٬٦٦١٫٣ XOF
١٬٠٠٠ NOK٥٧٬٣٢٢٫٦ XOF
٥٬٠٠٠ NOK٢٨٦٬٦١٣ XOF
١٠٬٠٠٠ NOK٥٧٣٬٢٢٦ XOF

مخطط XOF إلى NOK

1 XOF = ٠ NOK

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الكرون النرويجي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠١٧٦٥١٠٫٠١٨٠٧٩
منخفض
٠٫٠١٧٢١٠٠٫٠١٧٢١٠
المتوسط
٠٫٠١٧٤١٩٠٫٠١٧٦٤٢
التقلب
٠٫٣٥٪؜٠٫٣٥٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
nok

NOK - الكرون النرويجي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكرون النرويجي هو سعر الصرف للزوج NOK إلى USD. رمز العملة لـ Norwegian Kroner هو NOK. رمز العملة هو kr.

More الكرون النرويجي info

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