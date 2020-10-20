١ XOF إلى KWD

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٠٠٥٠٣٥٨١٤٩ الدينار الكويتي

1 KWD = ١٬٩٨٥٫٧٨ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الدينار الكويتي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٢:٤٤ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الدينار الكويتي

xof
XOF
kwd
KWD
١ XOF٠٫٠٠٠٥٠٣٥٨١ KWD
٥ XOF٠٫٠٠٢٥١٧٩١ KWD
١٠ XOF٠٫٠٠٥٠٣٥٨١ KWD
٢٥ XOF٠٫٠١٢٥٨٩٥ KWD
٥٠ XOF٠٫٠٢٥١٧٩١ KWD
١٠٠ XOF٠٫٠٥٠٣٥٨١ KWD
٥٠٠ XOF٠٫٢٥١٧٩١ KWD
١٬٠٠٠ XOF٠٫٥٠٣٥٨١ KWD
٥٬٠٠٠ XOF٢٫٥١٧٩١ KWD
١٠٬٠٠٠ XOF٥٫٠٣٥٨١ KWD

حوِّل الدينار الكويتي إلى الفرنك الوسط أفريقي

kwd
KWD
xof
XOF
١ KWD١٬٩٨٥٫٧٨ XOF
٥ KWD٩٬٩٢٨٫٨٨ XOF
١٠ KWD١٩٬٨٥٧٫٨ XOF
٢٥ KWD٤٩٬٦٤٤٫٤ XOF
٥٠ KWD٩٩٬٢٨٨٫٨ XOF
١٠٠ KWD١٩٨٬٥٧٨ XOF
٥٠٠ KWD٩٩٢٬٨٨٨ XOF
١٬٠٠٠ KWD١٬٩٨٥٬٧٨٠ XOF
٥٬٠٠٠ KWD٩٬٩٢٨٬٨٨٠ XOF
١٠٬٠٠٠ KWD١٩٬٨٥٧٬٨٠٠ XOF

مخطط XOF إلى KWD

1 XOF = ٠ KWD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الدينار الكويتي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٥٠٩٦٧٠٫٠٠٠٥١٠٨٧
منخفض
٠٫٠٠٠٤٩٩٥٩٠٫٠٠٠٤٩٨٨٨
المتوسط
٠٫٠٠٠٥٠٣٠٢٠٫٠٠٠٥٠٤٤٢
التقلب
٠٫٢٩٪؜٠٫٢٨٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
kwd

KWD - الدينار الكويتي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار الكويتي هو سعر الصرف للزوج KWD إلى USD. رمز العملة لـ Kuwaiti Dinars هو KWD. رمز العملة هو KD.

More الدينار الكويتي info

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