١ WST إلى XAU

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

‏٠٫٠٠٠١٥٤٨٥٣٣٦١٠٢٤ أوقية ذهب

1 XAU = ٦٬٤٥٧٫٧٢ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى أوقية ذهب التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٤٣ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى أوقية ذهب

wst
WST
xau
XAU
١ WST٠٫٠٠٠١٥٤٨٥٣ XAU
٥ WST٠٫٠٠٠٧٧٤٢٦٧ XAU
١٠ WST٠٫٠٠١٥٤٨٥٣ XAU
٢٥ WST٠٫٠٠٣٨٧١٣٣ XAU
٥٠ WST٠٫٠٠٧٧٤٢٦٧ XAU
١٠٠ WST٠٫٠١٥٤٨٥٣ XAU
٥٠٠ WST٠٫٠٧٧٤٢٦٧ XAU
١٬٠٠٠ WST٠٫١٥٤٨٥٣ XAU
٥٬٠٠٠ WST٠٫٧٧٤٢٦٧ XAU
١٠٬٠٠٠ WST١٫٥٤٨٥٣ XAU

حوِّل أوقية ذهب إلى تالا ساموية

xau
XAU
wst
WST
١ XAU٦٬٤٥٧٫٧٢ WST
٥ XAU٣٢٬٢٨٨٫٦ WST
١٠ XAU٦٤٬٥٧٧٫٢ WST
٢٥ XAU١٦١٬٤٤٣ WST
٥٠ XAU٣٢٢٬٨٨٦ WST
١٠٠ XAU٦٤٥٬٧٧٢ WST
٥٠٠ XAU٣٬٢٢٨٬٨٦٠ WST
١٬٠٠٠ XAU٦٬٤٥٧٬٧٢٠ WST
٥٬٠٠٠ XAU٣٢٬٢٨٨٬٦٠٠ WST
١٠٬٠٠٠ XAU٦٤٬٥٧٧٬٢٠٠ WST

مخطط WST إلى XAU

1 WST = ٠ XAU

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل أوقية ذهب

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠١٦٠٣١٠٫٠٠٠١٦٠٣١
منخفض
٠٫٠٠٠١٥٤٤٢٠٫٠٠٠١٥٠٤٥
المتوسط
٠٫٠٠٠١٥٧٣٦٠٫٠٠٠١٥٥٨٥
التقلب
١٫٠٢٪؜١٫٢٠٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
xau

XAU - أوقية ذهب

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة أوقية ذهب هو سعر الصرف للزوج XAU إلى USD. رمز العملة لـ Gold Ounces هو XAU.

More أوقية ذهب info

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