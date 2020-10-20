١ WST إلى SGD

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٠٫٤٩٣٥١٦٥٥ الدولار السنغافوري

1 SGD = ٢٫٠٢٦٢٧ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى الدولار السنغافوري التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:١٦ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى الدولار السنغافوري

wst
WST
sgd
SGD
١ WST٠٫٤٩٣٥١٧ SGD
٥ WST٢٫٤٦٧٥٨ SGD
١٠ WST٤٫٩٣٥١٧ SGD
٢٥ WST١٢٫٣٣٧٩ SGD
٥٠ WST٢٤٫٦٧٥٨ SGD
١٠٠ WST٤٩٫٣٥١٧ SGD
٥٠٠ WST٢٤٦٫٧٥٨ SGD
١٬٠٠٠ WST٤٩٣٫٥١٧ SGD
٥٬٠٠٠ WST٢٬٤٦٧٫٥٨ SGD
١٠٬٠٠٠ WST٤٬٩٣٥٫١٧ SGD

حوِّل الدولار السنغافوري إلى تالا ساموية

sgd
SGD
wst
WST
١ SGD٢٫٠٢٦٢٧ WST
٥ SGD١٠٫١٣١٤ WST
١٠ SGD٢٠٫٢٦٢٧ WST
٢٥ SGD٥٠٫٦٥٦٩ WST
٥٠ SGD١٠١٫٣١٤ WST
١٠٠ SGD٢٠٢٫٦٢٧ WST
٥٠٠ SGD١٬٠١٣٫١٤ WST
١٬٠٠٠ SGD٢٬٠٢٦٫٢٧ WST
٥٬٠٠٠ SGD١٠٬١٣١٫٤ WST
١٠٬٠٠٠ SGD٢٠٬٢٦٢٫٧ WST

مخطط WST إلى SGD

1 WST = ٠ SGD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل الدولار السنغافوري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٤٩٧٠١٠٫٥٠٨٠٨
منخفض
٠٫٤٩٢٠٥٠٫٤٨٨٩٠
المتوسط
٠٫٤٩٥٢٥٠٫٤٩٣٧٩
التقلب
٠٫٢٩٪؜٠٫٧٧٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
sgd

SGD - الدولار السنغافوري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار السنغافوري هو سعر الصرف للزوج SGD إلى USD. رمز العملة لـ Singapore Dollars هو SGD. رمز العملة هو S$.

More الدولار السنغافوري info

أزواج العملات تالا ساموية (WST) الشهيرة

usd

WST إلى USD

eur

WST إلى EUR

gbp

WST إلى GBP

jpy

WST إلى JPY

cad

WST إلى CAD

aud

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chf

WST إلى CHF

cny

WST إلى CNY

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