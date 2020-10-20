١ WST إلى RUB

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٣٢٫١٧٠٤٨٤ الروبل الروسي

1 RUB = ٠٫٠٣١٠٨٤٤ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى الروبل الروسي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:١٥ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى الروبل الروسي

wst
WST
rub
RUB
١ WST٣٢٫١٧٠٥ RUB
٥ WST١٦٠٫٨٥٢ RUB
١٠ WST٣٢١٫٧٠٥ RUB
٢٥ WST٨٠٤٫٢٦٢ RUB
٥٠ WST١٬٦٠٨٫٥٢ RUB
١٠٠ WST٣٬٢١٧٫٠٥ RUB
٥٠٠ WST١٦٬٠٨٥٫٢ RUB
١٬٠٠٠ WST٣٢٬١٧٠٫٥ RUB
٥٬٠٠٠ WST١٦٠٬٨٥٢ RUB
١٠٬٠٠٠ WST٣٢١٬٧٠٥ RUB

حوِّل الروبل الروسي إلى تالا ساموية

rub
RUB
wst
WST
١ RUB٠٫٠٣١٠٨٤٤ WST
٥ RUB٠٫١٥٥٤٢٢ WST
١٠ RUB٠٫٣١٠٨٤٤ WST
٢٥ RUB٠٫٧٧٧١١ WST
٥٠ RUB١٫٥٥٤٢٢ WST
١٠٠ RUB٣٫١٠٨٤٤ WST
٥٠٠ RUB١٥٫٥٤٢٢ WST
١٬٠٠٠ RUB٣١٫٠٨٤٤ WST
٥٬٠٠٠ RUB١٥٥٫٤٢٢ WST
١٠٬٠٠٠ RUB٣١٠٫٨٤٤ WST

مخطط WST إلى RUB

1 WST = ٠ RUB

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل الروبل الروسي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٣٣٫٣٠٧٣٤٫٧٨٦
منخفض
٣١٫٣٦٤٣١٫٣٦٤
المتوسط
٣٢٫٦٤٨٣٣٫٠٨٢
التقلب
١٫٢٤٪؜١٫٣٥٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
rub

RUB - الروبل الروسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبل الروسي هو سعر الصرف للزوج RUB إلى USD. رمز العملة لـ Russian Rubles هو RUB. رمز العملة هو ₽.

More الروبل الروسي info

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jpy

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