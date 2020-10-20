١ WST إلى NZD

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٠٫٥٩٦٧٧٧٦٥ الدولار النيوزيلاندي

1 NZD = ١٫٦٧٥٦٧ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى الدولار النيوزيلاندي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:١٥ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى الدولار النيوزيلاندي

wst
WST
nzd
NZD
١ WST٠٫٥٩٦٧٧٨ NZD
٥ WST٢٫٩٨٣٨٩ NZD
١٠ WST٥٫٩٦٧٧٨ NZD
٢٥ WST١٤٫٩١٩٤ NZD
٥٠ WST٢٩٫٨٣٨٩ NZD
١٠٠ WST٥٩٫٦٧٧٨ NZD
٥٠٠ WST٢٩٨٫٣٨٩ NZD
١٬٠٠٠ WST٥٩٦٫٧٧٨ NZD
٥٬٠٠٠ WST٢٬٩٨٣٫٨٩ NZD
١٠٬٠٠٠ WST٥٬٩٦٧٫٧٨ NZD

حوِّل الدولار النيوزيلاندي إلى تالا ساموية

nzd
NZD
wst
WST
١ NZD١٫٦٧٥٦٧ WST
٥ NZD٨٫٣٧٨٣٣ WST
١٠ NZD١٦٫٧٥٦٧ WST
٢٥ NZD٤١٫٨٩١٦ WST
٥٠ NZD٨٣٫٧٨٣٣ WST
١٠٠ NZD١٦٧٫٥٦٧ WST
٥٠٠ NZD٨٣٧٫٨٣٣ WST
١٬٠٠٠ NZD١٬٦٧٥٫٦٧ WST
٥٬٠٠٠ NZD٨٬٣٧٨٫٣٣ WST
١٠٬٠٠٠ NZD١٦٬٧٥٦٫٧ WST

مخطط WST إلى NZD

1 WST = ٠ NZD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل الدولار النيوزيلاندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٦٠١٥٠٠٫٦٢٧٩٢
منخفض
٠٫٥٩٠٥٧٠٫٥٩٠٥٧
المتوسط
٠٫٥٩٧٣٩٠٫٦٠٢٤٢
التقلب
٠٫٤٠٪؜٠٫٨٣٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
nzd

NZD - الدولار النيوزيلاندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار النيوزيلاندي هو سعر الصرف للزوج NZD إلى USD. رمز العملة لـ عملات الدولار النيوزيلاندية هو NZD. رمز العملة هو $.

More الدولار النيوزيلاندي info

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