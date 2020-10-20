١ WST إلى MXN

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٦٫٦١٢٩٦٠١ البيزو المكسيكي

1 MXN = ٠٫١٥١٢١٨ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى البيزو المكسيكي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:١٤ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى البيزو المكسيكي

wst
WST
mxn
MXN
١ WST٦٫٦١٢٩٦ MXN
٥ WST٣٣٫٠٦٤٨ MXN
١٠ WST٦٦٫١٢٩٦ MXN
٢٥ WST١٦٥٫٣٢٤ MXN
٥٠ WST٣٣٠٫٦٤٨ MXN
١٠٠ WST٦٦١٫٢٩٦ MXN
٥٠٠ WST٣٬٣٠٦٫٤٨ MXN
١٬٠٠٠ WST٦٬٦١٢٫٩٦ MXN
٥٬٠٠٠ WST٣٣٬٠٦٤٫٨ MXN
١٠٬٠٠٠ WST٦٦٬١٢٩٫٦ MXN

حوِّل البيزو المكسيكي إلى تالا ساموية

mxn
MXN
wst
WST
١ MXN٠٫١٥١٢١٨ WST
٥ MXN٠٫٧٥٦٠٩١ WST
١٠ MXN١٫٥١٢١٨ WST
٢٥ MXN٣٫٧٨٠٤٦ WST
٥٠ MXN٧٫٥٦٠٩١ WST
١٠٠ MXN١٥٫١٢١٨ WST
٥٠٠ MXN٧٥٫٦٠٩١ WST
١٬٠٠٠ MXN١٥١٫٢١٨ WST
٥٬٠٠٠ MXN٧٥٦٫٠٩١ WST
١٠٬٠٠٠ MXN١٬٥١٢٫١٨ WST

مخطط WST إلى MXN

1 WST = ٠ MXN

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إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل البيزو المكسيكي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٦٫٨٥٩٢٦٫٨٥٩٢
منخفض
٦٫٤٢٤٧٥٫٩٣٧٨
المتوسط
٦٫٦٨٩٣٦٫٣١٧٠
التقلب
٠٫٩٧٪؜١٫٠٩٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
mxn

MXN - البيزو المكسيكي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البيزو المكسيكي هو سعر الصرف للزوج MXN إلى USD. رمز العملة لـ Mexican Pesos هو MXN. رمز العملة هو $.

More البيزو المكسيكي info

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