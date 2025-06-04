١ Venezuelan Bolívares إلى Gold Ounces

محوّل العملات

1 Bs.S

‏١٫٠٠ البوليفار الفنزويلي =

‏٠٫٠٠٠٠٠٢٠٠٦٠٣٧٩٩ أوقية ذهب

1 XAU = ٤٩٨٬٤٩٥ VES

البوليفار الفنزويلي إلى أوقية ذهب التحويل آخر تحديث: ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥، ١٧:٣٣ UTC

حوِّل البوليفار الفنزويلي إلى أوقية ذهب

ves
VES
xau
XAU
١ VESليس رقمًا XAU
٥ VESليس رقمًا XAU
١٠ VESليس رقمًا XAU
٢٥ VESليس رقمًا XAU
٥٠ VESليس رقمًا XAU
١٠٠ VESليس رقمًا XAU
٥٠٠ VESليس رقمًا XAU
١٬٠٠٠ VESليس رقمًا XAU
٥٬٠٠٠ VESليس رقمًا XAU
١٠٬٠٠٠ VESليس رقمًا XAU

حوِّل أوقية ذهب إلى البوليفار الفنزويلي

xau
XAU
ves
VES
١ XAUليس رقمًا VES
٥ XAUليس رقمًا VES
١٠ XAUليس رقمًا VES
٢٥ XAUليس رقمًا VES
٥٠ XAUليس رقمًا VES
١٠٠ XAUليس رقمًا VES
٥٠٠ XAUليس رقمًا VES
١٬٠٠٠ XAUليس رقمًا VES
٥٬٠٠٠ XAUليس رقمًا VES
١٠٬٠٠٠ XAUليس رقمًا VES

مخطط VES إلى XAU

1 VES = ٠ XAU

إحصائيةآخر 30 يومًاآخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة٠٫٠٠٠٠٠٫٠٠٠٠٠٫٠٠٠٠
منخفض٠٫٠٠٠٠٠٫٠٠٠٠٠٫٠٠٠٠
المتوسط٠٫٠٠٠٠٠٫٠٠٠٠٠٫٠٠٠٠
التقلب٠٫٠٠٪؜٠٫٠٠٪؜٠٫٠٠٪؜
