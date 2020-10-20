١ QAR إلى SZL

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٥٫٠٨٠٢٣٩٥ ليلانغيني سوازيلاندي

1 SZL = ٠٫١٩٦٨٤١ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال القطري إلى ليلانغيني سوازيلاندي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٢٨ UTC

حوِّل الريال القطري إلى ليلانغيني سوازيلاندي

qar
QAR
szl
SZL
١ QAR٥٫٠٨٠٢٤ SZL
٥ QAR٢٥٫٤٠١٢ SZL
١٠ QAR٥٠٫٨٠٢٤ SZL
٢٥ QAR١٢٧٫٠٠٦ SZL
٥٠ QAR٢٥٤٫٠١٢ SZL
١٠٠ QAR٥٠٨٫٠٢٤ SZL
٥٠٠ QAR٢٬٥٤٠٫١٢ SZL
١٬٠٠٠ QAR٥٬٠٨٠٫٢٤ SZL
٥٬٠٠٠ QAR٢٥٬٤٠١٫٢ SZL
١٠٬٠٠٠ QAR٥٠٬٨٠٢٫٤ SZL

حوِّل ليلانغيني سوازيلاندي إلى الريال القطري

szl
SZL
qar
QAR
١ SZL٠٫١٩٦٨٤١ QAR
٥ SZL٠٫٩٨٤٢٠٦ QAR
١٠ SZL١٫٩٦٨٤١ QAR
٢٥ SZL٤٫٩٢١٠٣ QAR
٥٠ SZL٩٫٨٤٢٠٦ QAR
١٠٠ SZL١٩٫٦٨٤١ QAR
٥٠٠ SZL٩٨٫٤٢٠٦ QAR
١٬٠٠٠ SZL١٩٦٫٨٤١ QAR
٥٬٠٠٠ SZL٩٨٤٫٢٠٦ QAR
١٠٬٠٠٠ SZL١٬٩٦٨٫٤١ QAR

مخطط QAR إلى SZL

1 QAR = ٠ SZL

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل ليلانغيني سوازيلاندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٥٫٢١٠٧٥٫٢٨٣٨
منخفض
٤٫٩٢٧١٤٫٩٢٧١
المتوسط
٥٫٠٥٣٨٥٫٠٩٧١
التقلب
٠٫٨٣٪؜٠٫٦٨٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
szl

SZL - ليلانغيني سوازيلاندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة ليلانغيني سوازيلاندي هو سعر الصرف للزوج SZL إلى USD. رمز العملة لـ Swazi Emalangeni هو SZL. رمز العملة هو E.

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