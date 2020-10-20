١ QAR إلى SVC

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٢٫٤٠٣٨٤٦٢ الكولون السلفادوري

1 SVC = ٠٫٤١٦٠٠٠ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال القطري إلى الكولون السلفادوري التحويل آخر تحديث: ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤، ٢٣:٠٧ UTC

حوِّل الريال القطري إلى الكولون السلفادوري

qar
QAR
svc
SVC
١ QAR٢٫٤٠٣٨٥ SVC
٥ QAR١٢٫٠١٩٢ SVC
١٠ QAR٢٤٫٠٣٨٥ SVC
٢٥ QAR٦٠٫٠٩٦٢ SVC
٥٠ QAR١٢٠٫١٩٢ SVC
١٠٠ QAR٢٤٠٫٣٨٥ SVC
٥٠٠ QAR١٬٢٠١٫٩٢ SVC
١٬٠٠٠ QAR٢٬٤٠٣٫٨٥ SVC
٥٬٠٠٠ QAR١٢٬٠١٩٫٢ SVC
١٠٬٠٠٠ QAR٢٤٬٠٣٨٫٥ SVC

حوِّل الكولون السلفادوري إلى الريال القطري

svc
SVC
qar
QAR
١ SVC٠٫٤١٦ QAR
٥ SVC٢٫٠٨ QAR
١٠ SVC٤٫١٦ QAR
٢٥ SVC١٠٫٤ QAR
٥٠ SVC٢٠٫٨ QAR
١٠٠ SVC٤١٫٦ QAR
٥٠٠ SVC٢٠٨ QAR
١٬٠٠٠ SVC٤١٦ QAR
٥٬٠٠٠ SVC٢٬٠٨٠ QAR
١٠٬٠٠٠ SVC٤٬١٦٠ QAR

مخطط QAR إلى SVC

1 QAR = ٠ SVC

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل الكولون السلفادوري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢٫٤٠٣٨٢٫٤٠٣٨
منخفض
٢٫٤٠٣٨٢٫٤٠٣٨
المتوسط
٢٫٤٠٣٨٢٫٤٠٣٨
التقلب
٠٫٠٠٪؜٠٫٠٠٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
svc

SVC - الكولون السلفادوري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكولون السلفادوري هو سعر الصرف للزوج SVC إلى USD. رمز العملة لـ Salvadoran Colones هو SVC. رمز العملة هو $.

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