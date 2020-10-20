١ QAR إلى SVC

١٫٠٠ الريال القطري =
٢٫٤٠٣٨٤٦٢ الكولون السلفادوري
1 SVC = ٠٫٤١٦٠٠٠ QAR
محوّل العملات مِن XE
١٫٠٠ الريال القطري =
٢٫٤٠٣٨٤٦٢ الكولون السلفادوري
1 SVC = ٠٫٤١٦٠٠٠ QAR
QAR
SVC
|١ QAR
|٢٫٤٠٣٨٥ SVC
|٥ QAR
|١٢٫٠١٩٢ SVC
|١٠ QAR
|٢٤٫٠٣٨٥ SVC
|٢٥ QAR
|٦٠٫٠٩٦٢ SVC
|٥٠ QAR
|١٢٠٫١٩٢ SVC
|١٠٠ QAR
|٢٤٠٫٣٨٥ SVC
|٥٠٠ QAR
|١٬٢٠١٫٩٢ SVC
|١٬٠٠٠ QAR
|٢٬٤٠٣٫٨٥ SVC
|٥٬٠٠٠ QAR
|١٢٬٠١٩٫٢ SVC
|١٠٬٠٠٠ QAR
|٢٤٬٠٣٨٫٥ SVC
1 QAR = ٠ SVC
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٢٫٤٠٣٨
|٢٫٤٠٣٨
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٢٫٤٠٣٨
|٢٫٤٠٣٨
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٢٫٤٠٣٨
|٢٫٤٠٣٨
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٠٠٪
|٠٫٠٠٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.More الريال القطري info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكولون السلفادوري هو سعر الصرف للزوج SVC إلى USD. رمز العملة لـ Salvadoran Colones هو SVC. رمز العملة هو $.More الكولون السلفادوري info
أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.
أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.
هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.
مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالممعرفة المزيد
, ratings
, ratings
, ratings