١ QAR إلى KYD

١٫٠٠ الريال القطري =
٠٫٢٢٥٥٠٩٧٣ الدولار الكايماني
1 KYD = ٤٫٤٣٤٤٠ QAR
محوّل العملات مِن XE
١٫٠٠ الريال القطري =
٠٫٢٢٥٥٠٩٧٣ الدولار الكايماني
1 KYD = ٤٫٤٣٤٤٠ QAR
QAR
KYD
|١ QAR
|٠٫٢٢٥٥١ KYD
|٥ QAR
|١٫١٢٧٥٥ KYD
|١٠ QAR
|٢٫٢٥٥١ KYD
|٢٥ QAR
|٥٫٦٣٧٧٤ KYD
|٥٠ QAR
|١١٫٢٧٥٥ KYD
|١٠٠ QAR
|٢٢٫٥٥١ KYD
|٥٠٠ QAR
|١١٢٫٧٥٥ KYD
|١٬٠٠٠ QAR
|٢٢٥٫٥١ KYD
|٥٬٠٠٠ QAR
|١٬١٢٧٫٥٥ KYD
|١٠٬٠٠٠ QAR
|٢٬٢٥٥٫١ KYD
1 QAR = ٠ KYD
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٢٢٦١٠
|٠٫٢٢٦٣٩
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٢٢٥٢٧
|٠٫٢٢٥٢٦
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٢٢٥٥٠
|٠٫٢٢٥٥٤
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫١١٪
|٠٫١٤٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.More الريال القطري info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الكايماني هو سعر الصرف للزوج KYD إلى USD. رمز العملة لـ Caymanian Dollars هو KYD. رمز العملة هو $.More الدولار الكايماني info
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