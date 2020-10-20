١ QAR إلى KYD

محوّل العملات مِن XE

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‏١٫٠٠ الريال القطري =

٠٫٢٢٥٥٠٩٧٣ الدولار الكايماني

1 KYD = ٤٫٤٣٤٤٠ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال القطري إلى الدولار الكايماني التحويل آخر تحديث: ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤، ٢٣:٠٦ UTC

حوِّل الريال القطري إلى الدولار الكايماني

qar
QAR
kyd
KYD
١ QAR٠٫٢٢٥٥١ KYD
٥ QAR١٫١٢٧٥٥ KYD
١٠ QAR٢٫٢٥٥١ KYD
٢٥ QAR٥٫٦٣٧٧٤ KYD
٥٠ QAR١١٫٢٧٥٥ KYD
١٠٠ QAR٢٢٫٥٥١ KYD
٥٠٠ QAR١١٢٫٧٥٥ KYD
١٬٠٠٠ QAR٢٢٥٫٥١ KYD
٥٬٠٠٠ QAR١٬١٢٧٫٥٥ KYD
١٠٬٠٠٠ QAR٢٬٢٥٥٫١ KYD

حوِّل الدولار الكايماني إلى الريال القطري

kyd
KYD
qar
QAR
١ KYD٤٫٤٣٤٤ QAR
٥ KYD٢٢٫١٧٢ QAR
١٠ KYD٤٤٫٣٤٤ QAR
٢٥ KYD١١٠٫٨٦ QAR
٥٠ KYD٢٢١٫٧٢ QAR
١٠٠ KYD٤٤٣٫٤٤ QAR
٥٠٠ KYD٢٬٢١٧٫٢ QAR
١٬٠٠٠ KYD٤٬٤٣٤٫٤ QAR
٥٬٠٠٠ KYD٢٢٬١٧٢ QAR
١٠٬٠٠٠ KYD٤٤٬٣٤٤ QAR

مخطط QAR إلى KYD

1 QAR = ٠ KYD

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل الدولار الكايماني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٢٢٦١٠٠٫٢٢٦٣٩
منخفض
٠٫٢٢٥٢٧٠٫٢٢٥٢٦
المتوسط
٠٫٢٢٥٥٠٠٫٢٢٥٥٤
التقلب
٠٫١١٪؜٠٫١٤٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
kyd

KYD - الدولار الكايماني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الكايماني هو سعر الصرف للزوج KYD إلى USD. رمز العملة لـ Caymanian Dollars هو KYD. رمز العملة هو $.

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