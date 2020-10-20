١ QAR إلى FKP

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٠٫٢١٣٠٤٩٧٩ جنيه جزيرة فوكلاند

1 FKP = ٤٫٦٩٣٧٤ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال القطري إلى جنيه جزيرة فوكلاند التحويل آخر تحديث: ٢٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠٣:٣٨ UTC

حوِّل الريال القطري إلى جنيه جزيرة فوكلاند

qar
QAR
fkp
FKP
١ QAR٠٫٢١٣٠٥ FKP
٥ QAR١٫٠٦٥٢٥ FKP
١٠ QAR٢٫١٣٠٥ FKP
٢٥ QAR٥٫٣٢٦٢٤ FKP
٥٠ QAR١٠٫٦٥٢٥ FKP
١٠٠ QAR٢١٫٣٠٥ FKP
٥٠٠ QAR١٠٦٫٥٢٥ FKP
١٬٠٠٠ QAR٢١٣٫٠٥ FKP
٥٬٠٠٠ QAR١٬٠٦٥٫٢٥ FKP
١٠٬٠٠٠ QAR٢٬١٣٠٫٥ FKP

حوِّل جنيه جزيرة فوكلاند إلى الريال القطري

fkp
FKP
qar
QAR
١ FKP٤٫٦٩٣٧٤ QAR
٥ FKP٢٣٫٤٦٨٧ QAR
١٠ FKP٤٦٫٩٣٧٤ QAR
٢٥ FKP١١٧٫٣٤٣ QAR
٥٠ FKP٢٣٤٫٦٨٧ QAR
١٠٠ FKP٤٦٩٫٣٧٤ QAR
٥٠٠ FKP٢٬٣٤٦٫٨٧ QAR
١٬٠٠٠ FKP٤٬٦٩٣٫٧٤ QAR
٥٬٠٠٠ FKP٢٣٬٤٦٨٫٧ QAR
١٠٬٠٠٠ FKP٤٦٬٩٣٧٫٤ QAR

مخطط QAR إلى FKP

1 QAR = ٠ FKP

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل جنيه جزيرة فوكلاند

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٢١٧٦٦٠٫٢١٩٩٩
منخفض
٠٫٢١١٢٠٠٫٢١١٢٠
المتوسط
٠٫٢١٤٢٤٠٫٢١٦١١
التقلب
٠٫٢٦٪؜٠٫٢٦٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

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fkp

FKP - جنيه جزيرة فوكلاند

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة جنيه جزيرة فوكلاند هو سعر الصرف للزوج FKP إلى USD. رمز العملة لـ Falkland Island Pounds هو FKP. رمز العملة هو £.

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