١ QAR إلى DJF

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٤٨٫٨٦٢٩٧٢ الفرنك الجيبوتي

1 DJF = ٠٫٠٢٠٤٦٥٤ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الريال القطري إلى الفرنك الجيبوتي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٠٩:١٤ UTC

حوِّل الريال القطري إلى الفرنك الجيبوتي

qar
QAR
djf
DJF
١ QAR٤٨٫٨٦٣ DJF
٥ QAR٢٤٤٫٣١٥ DJF
١٠ QAR٤٨٨٫٦٣ DJF
٢٥ QAR١٬٢٢١٫٥٧ DJF
٥٠ QAR٢٬٤٤٣٫١٥ DJF
١٠٠ QAR٤٬٨٨٦٫٣ DJF
٥٠٠ QAR٢٤٬٤٣١٫٥ DJF
١٬٠٠٠ QAR٤٨٬٨٦٣ DJF
٥٬٠٠٠ QAR٢٤٤٬٣١٥ DJF
١٠٬٠٠٠ QAR٤٨٨٬٦٣٠ DJF

حوِّل الفرنك الجيبوتي إلى الريال القطري

djf
DJF
qar
QAR
١ DJF٠٫٠٢٠٤٦٥٤ QAR
٥ DJF٠٫١٠٢٣٢٧ QAR
١٠ DJF٠٫٢٠٤٦٥٤ QAR
٢٥ DJF٠٫٥١١٦٣٥ QAR
٥٠ DJF١٫٠٢٣٢٧ QAR
١٠٠ DJF٢٫٠٤٦٥٤ QAR
٥٠٠ DJF١٠٫٢٣٢٧ QAR
١٬٠٠٠ DJF٢٠٫٤٦٥٤ QAR
٥٬٠٠٠ DJF١٠٢٫٣٢٧ QAR
١٠٬٠٠٠ DJF٢٠٤٫٦٥٤ QAR

مخطط QAR إلى DJF

1 QAR = ٠ DJF

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل الفرنك الجيبوتي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٤٩٫١١١٤٩٫١١١
منخفض
٤٨٫٨١٦٤٨٫٧٢٦
المتوسط
٤٨٫٩١٠٤٨٫٩٠٧
التقلب
٠٫١٥٪؜٠٫١٦٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
djf

DJF - الفرنك الجيبوتي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الجيبوتي هو سعر الصرف للزوج DJF إلى USD. رمز العملة لـ Djiboutian Francs هو DJF. رمز العملة هو Fdj.

More الفرنك الجيبوتي info

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