١ QAR إلى CVE

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٢٧٫٩٣٧٩٩٦ إسكيدو الرأس الأخضر

1 CVE = ٠٫٠٣٥٧٩٣٥ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
مشاهدة عرض التحويل
الريال القطري إلى إسكيدو الرأس الأخضر التحويل آخر تحديث: ٢٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠٣:٣٨ UTC

حوِّل الريال القطري إلى إسكيدو الرأس الأخضر

qar
QAR
cve
CVE
١ QAR٢٧٫٩٣٨ CVE
٥ QAR١٣٩٫٦٩ CVE
١٠ QAR٢٧٩٫٣٨ CVE
٢٥ QAR٦٩٨٫٤٥ CVE
٥٠ QAR١٬٣٩٦٫٩ CVE
١٠٠ QAR٢٬٧٩٣٫٨ CVE
٥٠٠ QAR١٣٬٩٦٩ CVE
١٬٠٠٠ QAR٢٧٬٩٣٨ CVE
٥٬٠٠٠ QAR١٣٩٬٦٩٠ CVE
١٠٬٠٠٠ QAR٢٧٩٬٣٨٠ CVE

حوِّل إسكيدو الرأس الأخضر إلى الريال القطري

cve
CVE
qar
QAR
١ CVE٠٫٠٣٥٧٩٣٥ QAR
٥ CVE٠٫١٧٨٩٦٨ QAR
١٠ CVE٠٫٣٥٧٩٣٥ QAR
٢٥ CVE٠٫٨٩٤٨٣٩ QAR
٥٠ CVE١٫٧٨٩٦٨ QAR
١٠٠ CVE٣٫٥٧٩٣٥ QAR
٥٠٠ CVE١٧٫٨٩٦٨ QAR
١٬٠٠٠ CVE٣٥٫٧٩٣٥ QAR
٥٬٠٠٠ CVE١٧٨٫٩٦٨ QAR
١٠٬٠٠٠ CVE٣٥٧٫٩٣٥ QAR

مخطط QAR إلى CVE

1 QAR = ٠ CVE

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال القطري مقابل إسكيدو الرأس الأخضر

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢٨٫٣٦٥٢٨٫٤٠٢
منخفض
٢٧٫٦٩١٢٧٫٦٩١
المتوسط
٢٧٫٩٨٦٢٨٫٠٤٩
التقلب
٠٫٢٢٪؜٠٫٢٦٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
cve

CVE - إسكيدو الرأس الأخضر

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة إسكيدو الرأس الأخضر هو سعر الصرف للزوج CVE إلى USD. رمز العملة لـ Cape Verdean Escudos هو CVE. رمز العملة هو $.

More إسكيدو الرأس الأخضر info

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings