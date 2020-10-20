١ QAR إلى CUC

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٠٫٢٧٤٧٢٥٢٧ البيزو القابل للتحويل الكوبي

1 CUC = ٣٫٦٤٠٠٠ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال القطري إلى البيزو القابل للتحويل الكوبي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٢٥ UTC

حوِّل الريال القطري إلى البيزو القابل للتحويل الكوبي

qar
QAR
cuc
CUC
١ QAR٠٫٢٧٤٧٢٥ CUC
٥ QAR١٫٣٧٣٦٣ CUC
١٠ QAR٢٫٧٤٧٢٥ CUC
٢٥ QAR٦٫٨٦٨١٣ CUC
٥٠ QAR١٣٫٧٣٦٣ CUC
١٠٠ QAR٢٧٫٤٧٢٥ CUC
٥٠٠ QAR١٣٧٫٣٦٣ CUC
١٬٠٠٠ QAR٢٧٤٫٧٢٥ CUC
٥٬٠٠٠ QAR١٬٣٧٣٫٦٣ CUC
١٠٬٠٠٠ QAR٢٬٧٤٧٫٢٥ CUC

حوِّل البيزو القابل للتحويل الكوبي إلى الريال القطري

cuc
CUC
qar
QAR
١ CUC٣٫٦٤ QAR
٥ CUC١٨٫٢ QAR
١٠ CUC٣٦٫٤ QAR
٢٥ CUC٩١ QAR
٥٠ CUC١٨٢ QAR
١٠٠ CUC٣٦٤ QAR
٥٠٠ CUC١٬٨٢٠ QAR
١٬٠٠٠ CUC٣٬٦٤٠ QAR
٥٬٠٠٠ CUC١٨٬٢٠٠ QAR
١٠٬٠٠٠ CUC٣٦٬٤٠٠ QAR

مخطط QAR إلى CUC

1 QAR = ٠ CUC

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل البيزو القابل للتحويل الكوبي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٢٧٤٧٣٠٫٢٧٤٧٣
منخفض
٠٫٢٧٤٧٣٠٫٢٧٤٧٣
المتوسط
٠٫٢٧٤٧٣٠٫٢٧٤٧٣
التقلب
٠٫٠٠٪؜٠٫٠٠٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
cuc

CUC - البيزو القابل للتحويل الكوبي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البيزو القابل للتحويل الكوبي هو سعر الصرف للزوج CUC إلى USD. رمز العملة لـ Cuban Convertible Pesos هو CUC. رمز العملة هو $.

More البيزو القابل للتحويل الكوبي info

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