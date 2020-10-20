١ QAR إلى BYN

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٠٫٨٩٨٣٤٩٣٦ الروبل البلاروسية

1 BYN = ١٫١١٣١٥ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال القطري إلى الروبل البلاروسية التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٠٩:١٣ UTC

حوِّل الريال القطري إلى الروبل البلاروسية

qar
QAR
byn
BYN
١ QAR٠٫٨٩٨٣٤٩ BYN
٥ QAR٤٫٤٩١٧٥ BYN
١٠ QAR٨٫٩٨٣٤٩ BYN
٢٥ QAR٢٢٫٤٥٨٧ BYN
٥٠ QAR٤٤٫٩١٧٥ BYN
١٠٠ QAR٨٩٫٨٣٤٩ BYN
٥٠٠ QAR٤٤٩٫١٧٥ BYN
١٬٠٠٠ QAR٨٩٨٫٣٤٩ BYN
٥٬٠٠٠ QAR٤٬٤٩١٫٧٥ BYN
١٠٬٠٠٠ QAR٨٬٩٨٣٫٤٩ BYN

حوِّل الروبل البلاروسية إلى الريال القطري

byn
BYN
qar
QAR
١ BYN١٫١١٣١٥ QAR
٥ BYN٥٫٥٦٥٧٦ QAR
١٠ BYN١١٫١٣١٥ QAR
٢٥ BYN٢٧٫٨٢٨٨ QAR
٥٠ BYN٥٥٫٦٥٧٦ QAR
١٠٠ BYN١١١٫٣١٥ QAR
٥٠٠ BYN٥٥٦٫٥٧٦ QAR
١٬٠٠٠ BYN١٬١١٣٫١٥ QAR
٥٬٠٠٠ BYN٥٬٥٦٥٫٧٦ QAR
١٠٬٠٠٠ BYN١١٬١٣١٫٥ QAR

مخطط QAR إلى BYN

1 QAR = ٠ BYN

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل الروبل البلاروسية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٨٩٩٧٣٠٫٨٩٩٩٩
منخفض
٠٫٨٩٨٣٠٠٫٨٩٠١٥
المتوسط
٠٫٨٩٨٦٦٠٫٨٩٨٥٧
التقلب
٠٫٠٧٪؜٠٫١٦٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
byn

BYN - الروبل البلاروسية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبل البلاروسية هو سعر الصرف للزوج BYN إلى USD. رمز العملة لـ Belarusian Rubles هو BYN. رمز العملة هو Br.

More الروبل البلاروسية info

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