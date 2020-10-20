١ QAR إلى AZN

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٠٫٤٦٧٢٢٢٠٤ المانات الأذربيجاني

1 AZN = ٢٫١٤٠٣١ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الريال القطري إلى المانات الأذربيجاني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٢٥ UTC

حوِّل الريال القطري إلى المانات الأذربيجاني

qar
QAR
azn
AZN
١ QAR٠٫٤٦٧٢٢٢ AZN
٥ QAR٢٫٣٣٦١١ AZN
١٠ QAR٤٫٦٧٢٢٢ AZN
٢٥ QAR١١٫٦٨٠٦ AZN
٥٠ QAR٢٣٫٣٦١١ AZN
١٠٠ QAR٤٦٫٧٢٢٢ AZN
٥٠٠ QAR٢٣٣٫٦١١ AZN
١٬٠٠٠ QAR٤٦٧٫٢٢٢ AZN
٥٬٠٠٠ QAR٢٬٣٣٦٫١١ AZN
١٠٬٠٠٠ QAR٤٬٦٧٢٫٢٢ AZN

حوِّل المانات الأذربيجاني إلى الريال القطري

azn
AZN
qar
QAR
١ AZN٢٫١٤٠٣١ QAR
٥ AZN١٠٫٧٠١٦ QAR
١٠ AZN٢١٫٤٠٣١ QAR
٢٥ AZN٥٣٫٥٠٧٨ QAR
٥٠ AZN١٠٧٫٠١٦ QAR
١٠٠ AZN٢١٤٫٠٣١ QAR
٥٠٠ AZN١٬٠٧٠٫١٦ QAR
١٬٠٠٠ AZN٢٬١٤٠٫٣١ QAR
٥٬٠٠٠ AZN١٠٬٧٠١٫٦ QAR
١٠٬٠٠٠ AZN٢١٬٤٠٣٫١ QAR

مخطط QAR إلى AZN

1 QAR = ٠ AZN

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل المانات الأذربيجاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٤٦٧٥٦٠٫٤٦٧٧٥
منخفض
٠٫٤٦٦٨٦٠٫٤٦٦٨٦
المتوسط
٠٫٤٦٧١٣٠٫٤٦٧١٩
التقلب
٠٫٠٤٪؜٠٫٠٤٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
azn

AZN - المانات الأذربيجاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة المانات الأذربيجاني هو سعر الصرف للزوج AZN إلى USD. رمز العملة لـ Azerbaijan Manats هو AZN. رمز العملة هو ₼.

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