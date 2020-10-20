١ QAR إلى AWG

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٠٫٤٩١٧٥٨٢٤ الجيلدر الأروبي أو الهولندي

1 AWG = ٢٫٠٣٣٥٢ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال القطري إلى الجيلدر الأروبي أو الهولندي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٠٩:١٣ UTC

حوِّل الريال القطري إلى الجيلدر الأروبي أو الهولندي

qar
QAR
awg
AWG
١ QAR٠٫٤٩١٧٥٨ AWG
٥ QAR٢٫٤٥٨٧٩ AWG
١٠ QAR٤٫٩١٧٥٨ AWG
٢٥ QAR١٢٫٢٩٤ AWG
٥٠ QAR٢٤٫٥٨٧٩ AWG
١٠٠ QAR٤٩٫١٧٥٨ AWG
٥٠٠ QAR٢٤٥٫٨٧٩ AWG
١٬٠٠٠ QAR٤٩١٫٧٥٨ AWG
٥٬٠٠٠ QAR٢٬٤٥٨٫٧٩ AWG
١٠٬٠٠٠ QAR٤٬٩١٧٫٥٨ AWG

حوِّل الجيلدر الأروبي أو الهولندي إلى الريال القطري

awg
AWG
qar
QAR
١ AWG٢٫٠٣٣٥٢ QAR
٥ AWG١٠٫١٦٧٦ QAR
١٠ AWG٢٠٫٣٣٥٢ QAR
٢٥ AWG٥٠٫٨٣٨ QAR
٥٠ AWG١٠١٫٦٧٦ QAR
١٠٠ AWG٢٠٣٫٣٥٢ QAR
٥٠٠ AWG١٬٠١٦٫٧٦ QAR
١٬٠٠٠ AWG٢٬٠٣٣٫٥٢ QAR
٥٬٠٠٠ AWG١٠٬١٦٧٫٦ QAR
١٠٬٠٠٠ AWG٢٠٬٣٣٥٫٢ QAR

مخطط QAR إلى AWG

1 QAR = ٠ AWG

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال القطري مقابل الجيلدر الأروبي أو الهولندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٤٩١٧٦٠٫٤٩١٧٦
منخفض
٠٫٤٩١٧٦٠٫٤٩١٧٦
المتوسط
٠٫٤٩١٧٦٠٫٤٩١٧٦
التقلب
٠٫٠٠٪؜٠٫٠٠٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
awg

AWG - الجيلدر الأروبي أو الهولندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجيلدر الأروبي أو الهولندي هو سعر الصرف للزوج AWG إلى USD. رمز العملة لـ Aruban or Dutch Guilders (also called Florins) هو AWG. رمز العملة هو ƒ.

More الجيلدر الأروبي أو الهولندي info

أزواج العملات الريال القطري (QAR) الشهيرة

usd

QAR إلى USD

eur

QAR إلى EUR

gbp

QAR إلى GBP

jpy

QAR إلى JPY

cad

QAR إلى CAD

aud

QAR إلى AUD

chf

QAR إلى CHF

cny

QAR إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 70 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings