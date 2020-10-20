١ QAR إلى AOA

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٢٤٠٫٠٨٠٩٦ الكوانزا الأنجولية

1 AOA = ٠٫٠٠٤١٦٥٢٦ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال القطري إلى الكوانزا الأنجولية التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٠٩:١٣ UTC

حوِّل الريال القطري إلى الكوانزا الأنجولية

qar
QAR
aoa
AOA
١ QAR٢٤٠٫٠٨١ AOA
٥ QAR١٬٢٠٠٫٤ AOA
١٠ QAR٢٬٤٠٠٫٨١ AOA
٢٥ QAR٦٬٠٠٢٫٠٢ AOA
٥٠ QAR١٢٬٠٠٤ AOA
١٠٠ QAR٢٤٬٠٠٨٫١ AOA
٥٠٠ QAR١٢٠٬٠٤٠ AOA
١٬٠٠٠ QAR٢٤٠٬٠٨١ AOA
٥٬٠٠٠ QAR١٬٢٠٠٬٤٠٠ AOA
١٠٬٠٠٠ QAR٢٬٤٠٠٬٨١٠ AOA

حوِّل الكوانزا الأنجولية إلى الريال القطري

aoa
AOA
qar
QAR
١ AOA٠٫٠٠٤١٦٥٢٦ QAR
٥ AOA٠٫٠٢٠٨٢٦٣ QAR
١٠ AOA٠٫٠٤١٦٥٢٦ QAR
٢٥ AOA٠٫١٠٤١٣٢ QAR
٥٠ AOA٠٫٢٠٨٢٦٣ QAR
١٠٠ AOA٠٫٤١٦٥٢٦ QAR
٥٠٠ AOA٢٫٠٨٢٦٣ QAR
١٬٠٠٠ AOA٤٫١٦٥٢٦ QAR
٥٬٠٠٠ AOA٢٠٫٨٢٦٣ QAR
١٠٬٠٠٠ AOA٤١٫٦٥٢٦ QAR

مخطط QAR إلى AOA

1 QAR = ٠ AOA

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل الكوانزا الأنجولية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢٣٩٫٤٧٢٣٩٫٤٧
منخفض
٢٣٤٫٢٠٢٢٨٫٧٥
المتوسط
٢٣٦٫٥٧٢٣٣٫٥٩
التقلب
٠٫٦٦٪؜٠٫٦٥٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
aoa

AOA - الكوانزا الأنجولية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكوانزا الأنجولية هو سعر الصرف للزوج AOA إلى USD. رمز العملة لـ Angolan Kwanzas هو AOA. رمز العملة هو Kz.

More الكوانزا الأنجولية info

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