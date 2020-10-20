١ QAR إلى AOA

١٫٠٠ الريال القطري =
٢٤٠٫٠٨٠٩٦ الكوانزا الأنجولية
1 AOA = ٠٫٠٠٤١٦٥٢٦ QAR
محوّل العملات مِن XE
١٫٠٠ الريال القطري =
٢٤٠٫٠٨٠٩٦ الكوانزا الأنجولية
1 AOA = ٠٫٠٠٤١٦٥٢٦ QAR
QAR
AOA
|١ QAR
|٢٤٠٫٠٨١ AOA
|٥ QAR
|١٬٢٠٠٫٤ AOA
|١٠ QAR
|٢٬٤٠٠٫٨١ AOA
|٢٥ QAR
|٦٬٠٠٢٫٠٢ AOA
|٥٠ QAR
|١٢٬٠٠٤ AOA
|١٠٠ QAR
|٢٤٬٠٠٨٫١ AOA
|٥٠٠ QAR
|١٢٠٬٠٤٠ AOA
|١٬٠٠٠ QAR
|٢٤٠٬٠٨١ AOA
|٥٬٠٠٠ QAR
|١٬٢٠٠٬٤٠٠ AOA
|١٠٬٠٠٠ QAR
|٢٬٤٠٠٬٨١٠ AOA
1 QAR = ٠ AOA
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٢٣٩٫٤٧
|٢٣٩٫٤٧
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٢٣٤٫٢٠
|٢٢٨٫٧٥
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٢٣٦٫٥٧
|٢٣٣٫٥٩
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٦٦٪
|٠٫٦٥٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.More الريال القطري info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكوانزا الأنجولية هو سعر الصرف للزوج AOA إلى USD. رمز العملة لـ Angolan Kwanzas هو AOA. رمز العملة هو Kz.More الكوانزا الأنجولية info
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