١ QAR إلى AMD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

١٠٥٫٧٣٢٣٦ الدرام الأرميني

1 AMD = ٠٫٠٠٩٤٥٧٨٤ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الريال القطري إلى الدرام الأرميني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٠٩:١٢ UTC

حوِّل الريال القطري إلى الدرام الأرميني

qar
QAR
amd
AMD
١ QAR١٠٥٫٧٣٢ AMD
٥ QAR٥٢٨٫٦٦٢ AMD
١٠ QAR١٬٠٥٧٫٣٢ AMD
٢٥ QAR٢٬٦٤٣٫٣١ AMD
٥٠ QAR٥٬٢٨٦٫٦٢ AMD
١٠٠ QAR١٠٬٥٧٣٫٢ AMD
٥٠٠ QAR٥٢٬٨٦٦٫٢ AMD
١٬٠٠٠ QAR١٠٥٬٧٣٢ AMD
٥٬٠٠٠ QAR٥٢٨٬٦٦٢ AMD
١٠٬٠٠٠ QAR١٬٠٥٧٬٣٢٠ AMD

حوِّل الدرام الأرميني إلى الريال القطري

amd
AMD
qar
QAR
١ AMD٠٫٠٠٩٤٥٧٨٤ QAR
٥ AMD٠٫٠٤٧٢٨٩٢ QAR
١٠ AMD٠٫٠٩٤٥٧٨٤ QAR
٢٥ AMD٠٫٢٣٦٤٤٦ QAR
٥٠ AMD٠٫٤٧٢٨٩٢ QAR
١٠٠ AMD٠٫٩٤٥٧٨٤ QAR
٥٠٠ AMD٤٫٧٢٨٩٢ QAR
١٬٠٠٠ AMD٩٫٤٥٧٨٤ QAR
٥٬٠٠٠ AMD٤٧٫٢٨٩٢ QAR
١٠٬٠٠٠ AMD٩٤٫٥٧٨٤ QAR

مخطط QAR إلى AMD

1 QAR = ٠ AMD

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل الدرام الأرميني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٠٦٫٨٠١٠٨٫٧٩
منخفض
١٠٥٫٨١١٠٥٫٣٤
المتوسط
١٠٦٫١٣١٠٦٫٣٩
التقلب
٠٫٢٩٪؜٠٫٣٥٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
amd

AMD - الدرام الأرميني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدرام الأرميني هو سعر الصرف للزوج AMD إلى USD. رمز العملة لـ Armenian Drams هو AMD. رمز العملة هو ֏.

More الدرام الأرميني info

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