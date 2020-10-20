١ MTL إلى XAU

محوّل العملات مِن XE
MTL
XAU
|١ MTL
|٠٫٠٠١٠٦٨٠٩ XAU
|٥ MTL
|٠٫٠٠٥٣٤٠٤٣ XAU
|١٠ MTL
|٠٫٠١٠٦٨٠٩ XAU
|٢٥ MTL
|٠٫٠٢٦٧٠٢٢ XAU
|٥٠ MTL
|٠٫٠٥٣٤٠٤٣ XAU
|١٠٠ MTL
|٠٫١٠٦٨٠٩ XAU
|٥٠٠ MTL
|٠٫٥٣٤٠٤٣ XAU
|١٬٠٠٠ MTL
|١٫٠٦٨٠٩ XAU
|٥٬٠٠٠ MTL
|٥٫٣٤٠٤٣ XAU
|١٠٬٠٠٠ MTL
|١٠٫٦٨٠٩ XAU
1 MTL = ٠ XAU
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٠٤٧١٤٠
|٠٫٠٠٠٤٧١٤٠
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٠٤٥٣٥٠
|٠٫٠٠٠٤٤٥٧٣
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٠٠٤٦٢١٩
|٠٫٠٠٠٤٥٩٨٠
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٨٧٪
|٠٫٨١٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة أوقية ذهب هو سعر الصرف للزوج XAU إلى USD. رمز العملة لـ Gold Ounces هو XAU.More أوقية ذهب info
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