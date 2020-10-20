١ MTL إلى XAU

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

‏٠٫٠٠١٠٦٨٠٨٦٠٣٩٥٥٣ أوقية ذهب

1 XAU = ٩٣٦٫٢٥٤ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى أوقية ذهب التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٥٧ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى أوقية ذهب

mtl
MTL
xau
XAU
١ MTL٠٫٠٠١٠٦٨٠٩ XAU
٥ MTL٠٫٠٠٥٣٤٠٤٣ XAU
١٠ MTL٠٫٠١٠٦٨٠٩ XAU
٢٥ MTL٠٫٠٢٦٧٠٢٢ XAU
٥٠ MTL٠٫٠٥٣٤٠٤٣ XAU
١٠٠ MTL٠٫١٠٦٨٠٩ XAU
٥٠٠ MTL٠٫٥٣٤٠٤٣ XAU
١٬٠٠٠ MTL١٫٠٦٨٠٩ XAU
٥٬٠٠٠ MTL٥٫٣٤٠٤٣ XAU
١٠٬٠٠٠ MTL١٠٫٦٨٠٩ XAU

حوِّل أوقية ذهب إلى Maltese Lira

xau
XAU
mtl
MTL
١ XAU٩٣٦٫٢٥٤ MTL
٥ XAU٤٬٦٨١٫٢٧ MTL
١٠ XAU٩٬٣٦٢٫٥٤ MTL
٢٥ XAU٢٣٬٤٠٦٫٤ MTL
٥٠ XAU٤٦٬٨١٢٫٧ MTL
١٠٠ XAU٩٣٬٦٢٥٫٤ MTL
٥٠٠ XAU٤٦٨٬١٢٧ MTL
١٬٠٠٠ XAU٩٣٦٬٢٥٤ MTL
٥٬٠٠٠ XAU٤٬٦٨١٬٢٧٠ MTL
١٠٬٠٠٠ XAU٩٬٣٦٢٬٥٤٠ MTL

مخطط MTL إلى XAU

1 MTL = ٠ XAU

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل أوقية ذهب

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٤٧١٤٠٠٫٠٠٠٤٧١٤٠
منخفض
٠٫٠٠٠٤٥٣٥٠٠٫٠٠٠٤٤٥٧٣
المتوسط
٠٫٠٠٠٤٦٢١٩٠٫٠٠٠٤٥٩٨٠
التقلب
٠٫٨٧٪؜٠٫٨١٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

xau

XAU - أوقية ذهب

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة أوقية ذهب هو سعر الصرف للزوج XAU إلى USD. رمز العملة لـ Gold Ounces هو XAU.

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