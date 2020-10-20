١ MTL إلى TWD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٨١٫٧١٦٨٩٠ الدولار الجديد التايواني

1 TWD = ٠٫٠١٢٢٣٧٤ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الدولار الجديد التايواني التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٥٦ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الدولار الجديد التايواني

mtl
MTL
twd
TWD
١ MTL٨١٫٧١٦٩ TWD
٥ MTL٤٠٨٫٥٨٤ TWD
١٠ MTL٨١٧٫١٦٩ TWD
٢٥ MTL٢٬٠٤٢٫٩٢ TWD
٥٠ MTL٤٬٠٨٥٫٨٤ TWD
١٠٠ MTL٨٬١٧١٫٦٩ TWD
٥٠٠ MTL٤٠٬٨٥٨٫٤ TWD
١٬٠٠٠ MTL٨١٬٧١٦٫٩ TWD
٥٬٠٠٠ MTL٤٠٨٬٥٨٤ TWD
١٠٬٠٠٠ MTL٨١٧٬١٦٩ TWD

حوِّل الدولار الجديد التايواني إلى Maltese Lira

twd
TWD
mtl
MTL
١ TWD٠٫٠١٢٢٣٧٤ MTL
٥ TWD٠٫٠٦١١٨٦٩ MTL
١٠ TWD٠٫١٢٢٣٧٤ MTL
٢٥ TWD٠٫٣٠٥٩٣٤ MTL
٥٠ TWD٠٫٦١١٨٦٩ MTL
١٠٠ TWD١٫٢٢٣٧٤ MTL
٥٠٠ TWD٦٫١١٨٦٩ MTL
١٬٠٠٠ TWD١٢٫٢٣٧٤ MTL
٥٬٠٠٠ TWD٦١٫١٨٦٩ MTL
١٠٬٠٠٠ TWD١٢٢٫٣٧٤ MTL

مخطط MTL إلى TWD

1 MTL = ٠ TWD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الدولار الجديد التايواني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٣٥٫٢٢٢٣٥٫٢٨١
منخفض
٣٤٫٦٠٩٣٤٫٣٧١
المتوسط
٣٤٫٨٦١٣٤٫٨٥٣
التقلب
٠٫٢٤٪؜٠٫٢٢٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

twd

TWD - الدولار الجديد التايواني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الجديد التايواني هو سعر الصرف للزوج TWD إلى USD. رمز العملة لـ Taiwan New Dollars هو TWD. رمز العملة هو NT$.

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