١ MTL إلى SGD

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٣٫٤٠٤٥٥٩٣ الدولار السنغافوري

1 SGD = ٠٫٢٩٣٧٢٤ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الدولار السنغافوري التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٥١ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الدولار السنغافوري

mtl
MTL
sgd
SGD
١ MTL٣٫٤٠٤٥٦ SGD
٥ MTL١٧٫٠٢٢٨ SGD
١٠ MTL٣٤٫٠٤٥٦ SGD
٢٥ MTL٨٥٫١١٤ SGD
٥٠ MTL١٧٠٫٢٢٨ SGD
١٠٠ MTL٣٤٠٫٤٥٦ SGD
٥٠٠ MTL١٬٧٠٢٫٢٨ SGD
١٬٠٠٠ MTL٣٬٤٠٤٫٥٦ SGD
٥٬٠٠٠ MTL١٧٬٠٢٢٫٨ SGD
١٠٬٠٠٠ MTL٣٤٬٠٤٥٫٦ SGD

حوِّل الدولار السنغافوري إلى Maltese Lira

sgd
SGD
mtl
MTL
١ SGD٠٫٢٩٣٧٢٤ MTL
٥ SGD١٫٤٦٨٦٢ MTL
١٠ SGD٢٫٩٣٧٢٤ MTL
٢٥ SGD٧٫٣٤٣٠٩ MTL
٥٠ SGD١٤٫٦٨٦٢ MTL
١٠٠ SGD٢٩٫٣٧٢٤ MTL
٥٠٠ SGD١٤٦٫٨٦٢ MTL
١٬٠٠٠ SGD٢٩٣٫٧٢٤ MTL
٥٬٠٠٠ SGD١٬٤٦٨٫٦٢ MTL
١٠٬٠٠٠ SGD٢٬٩٣٧٫٢٤ MTL

مخطط MTL إلى SGD

1 MTL = ٠ SGD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الدولار السنغافوري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٫٤٦٧٥١٫٤٦٨٢
منخفض
١٫٤٤٨٦١٫٤٤٨٣
المتوسط
١٫٤٥٥٢١٫٤٥٧٣
التقلب
٠٫١٦٪؜٠٫١٥٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

sgd

SGD - الدولار السنغافوري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار السنغافوري هو سعر الصرف للزوج SGD إلى USD. رمز العملة لـ Singapore Dollars هو SGD. رمز العملة هو S$.

More الدولار السنغافوري info

أزواج العملات Maltese Lira (MTL) الشهيرة

usd

MTL إلى USD

eur

MTL إلى EUR

gbp

MTL إلى GBP

jpy

MTL إلى JPY

cad

MTL إلى CAD

aud

MTL إلى AUD

chf

MTL إلى CHF

cny

MTL إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings