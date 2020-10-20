١ MTL إلى SAR

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٩٫٤٤٨٧٠١٩ الريال السعودي

1 SAR = ٠٫١٠٥٨٣٥ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الريال السعودي التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٥٥ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الريال السعودي

mtl
MTL
sar
SAR
١ MTL٩٫٤٤٨٧ SAR
٥ MTL٤٧٫٢٤٣٥ SAR
١٠ MTL٩٤٫٤٨٧ SAR
٢٥ MTL٢٣٦٫٢١٨ SAR
٥٠ MTL٤٧٢٫٤٣٥ SAR
١٠٠ MTL٩٤٤٫٨٧ SAR
٥٠٠ MTL٤٬٧٢٤٫٣٥ SAR
١٬٠٠٠ MTL٩٬٤٤٨٫٧ SAR
٥٬٠٠٠ MTL٤٧٬٢٤٣٫٥ SAR
١٠٬٠٠٠ MTL٩٤٬٤٨٧ SAR

حوِّل الريال السعودي إلى Maltese Lira

sar
SAR
mtl
MTL
١ SAR٠٫١٠٥٨٣٥ MTL
٥ SAR٠٫٥٢٩١٧٣ MTL
١٠ SAR١٫٠٥٨٣٥ MTL
٢٥ SAR٢٫٦٤٥٨٧ MTL
٥٠ SAR٥٫٢٩١٧٣ MTL
١٠٠ SAR١٠٫٥٨٣٥ MTL
٥٠٠ SAR٥٢٫٩١٧٣ MTL
١٬٠٠٠ SAR١٠٥٫٨٣٥ MTL
٥٬٠٠٠ SAR٥٢٩٫١٧٣ MTL
١٠٬٠٠٠ SAR١٬٠٥٨٫٣٥ MTL

مخطط MTL إلى SAR

1 MTL = ٠ SAR

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الريال السعودي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٤٫٠٨٤٣٤٫٠٩٠١
منخفض
٤٫٠٠٥١٣٫٩٨٢٨
المتوسط
٤٫٠٣٢٣٤٫٠٣٧٠
التقلب
٠٫٣٠٪؜٠٫٢٩٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

sar

SAR - الريال السعودي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال السعودي هو سعر الصرف للزوج SAR إلى USD. رمز العملة لـ الريالات السعودية هو SAR. رمز العملة هو ﷼.

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