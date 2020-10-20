١ MTL إلى NOK

١٫٠٠ Maltese Lira =
٢٦٫٥٨٦٥٦٠ الكرون النرويجي
1 NOK = ٠٫٠٣٧٦١٣٠ MTL
MTL استُبدِلَت بـ EUR
محوّل العملات مِن XE
١٫٠٠ Maltese Lira =
٢٦٫٥٨٦٥٦٠ الكرون النرويجي
1 NOK = ٠٫٠٣٧٦١٣٠ MTL
MTL استُبدِلَت بـ EUR
MTL
NOK
|١ MTL
|٢٦٫٥٨٦٦ NOK
|٥ MTL
|١٣٢٫٩٣٣ NOK
|١٠ MTL
|٢٦٥٫٨٦٦ NOK
|٢٥ MTL
|٦٦٤٫٦٦٤ NOK
|٥٠ MTL
|١٬٣٢٩٫٣٣ NOK
|١٠٠ MTL
|٢٬٦٥٨٫٦٦ NOK
|٥٠٠ MTL
|١٣٬٢٩٣٫٣ NOK
|١٬٠٠٠ MTL
|٢٦٬٥٨٦٫٦ NOK
|٥٬٠٠٠ MTL
|١٣٢٬٩٣٣ NOK
|١٠٬٠٠٠ MTL
|٢٦٥٬٨٦٦ NOK
1 MTL = ٠ NOK
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|١١٫٥٧٨
|١١٫٨٥٩
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|١١٫٢٨٩
|١١٫٢٨٩
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|١١٫٤٢٦
|١١٫٥٧٠
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٣٧٪
|٠٫٣٦٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكرون النرويجي هو سعر الصرف للزوج NOK إلى USD. رمز العملة لـ Norwegian Kroner هو NOK. رمز العملة هو kr.More الكرون النرويجي info
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