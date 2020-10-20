١ MTL إلى NOK

محوّل العملات مِن XE

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‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٢٦٫٥٨٦٥٦٠ الكرون النرويجي

1 NOK = ٠٫٠٣٧٦١٣٠ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الكرون النرويجي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٥٠ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الكرون النرويجي

mtl
MTL
nok
NOK
١ MTL٢٦٫٥٨٦٦ NOK
٥ MTL١٣٢٫٩٣٣ NOK
١٠ MTL٢٦٥٫٨٦٦ NOK
٢٥ MTL٦٦٤٫٦٦٤ NOK
٥٠ MTL١٬٣٢٩٫٣٣ NOK
١٠٠ MTL٢٬٦٥٨٫٦٦ NOK
٥٠٠ MTL١٣٬٢٩٣٫٣ NOK
١٬٠٠٠ MTL٢٦٬٥٨٦٫٦ NOK
٥٬٠٠٠ MTL١٣٢٬٩٣٣ NOK
١٠٬٠٠٠ MTL٢٦٥٬٨٦٦ NOK

حوِّل الكرون النرويجي إلى Maltese Lira

nok
NOK
mtl
MTL
١ NOK٠٫٠٣٧٦١٣ MTL
٥ NOK٠٫١٨٨٠٦٥ MTL
١٠ NOK٠٫٣٧٦١٣ MTL
٢٥ NOK٠٫٩٤٠٣٢٥ MTL
٥٠ NOK١٫٨٨٠٦٥ MTL
١٠٠ NOK٣٫٧٦١٣ MTL
٥٠٠ NOK١٨٫٨٠٦٥ MTL
١٬٠٠٠ NOK٣٧٫٦١٣ MTL
٥٬٠٠٠ NOK١٨٨٫٠٦٥ MTL
١٠٬٠٠٠ NOK٣٧٦٫١٣ MTL

مخطط MTL إلى NOK

1 MTL = ٠ NOK

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الكرون النرويجي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١١٫٥٧٨١١٫٨٥٩
منخفض
١١٫٢٨٩١١٫٢٨٩
المتوسط
١١٫٤٢٦١١٫٥٧٠
التقلب
٠٫٣٧٪؜٠٫٣٦٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

nok

NOK - الكرون النرويجي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكرون النرويجي هو سعر الصرف للزوج NOK إلى USD. رمز العملة لـ Norwegian Kroner هو NOK. رمز العملة هو kr.

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