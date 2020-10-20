١ MTL إلى IQD

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٣٬٢٩٩٫٢٠٨٠ الدينار العراقي

1 IQD = ٠٫٠٠٠٣٠٣١٠٣ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الدينار العراقي التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٥٠ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الدينار العراقي

mtl
MTL
iqd
IQD
١ MTL٣٬٢٩٩٫٢١ IQD
٥ MTL١٦٬٤٩٦ IQD
١٠ MTL٣٢٬٩٩٢٫١ IQD
٢٥ MTL٨٢٬٤٨٠٫٢ IQD
٥٠ MTL١٦٤٬٩٦٠ IQD
١٠٠ MTL٣٢٩٬٩٢١ IQD
٥٠٠ MTL١٬٦٤٩٬٦٠٠ IQD
١٬٠٠٠ MTL٣٬٢٩٩٬٢١٠ IQD
٥٬٠٠٠ MTL١٦٬٤٩٦٬٠٠٠ IQD
١٠٬٠٠٠ MTL٣٢٬٩٩٢٬١٠٠ IQD

حوِّل الدينار العراقي إلى Maltese Lira

iqd
IQD
mtl
MTL
١ IQD٠٫٠٠٠٣٠٣١٠٣ MTL
٥ IQD٠٫٠٠١٥١٥٥٢ MTL
١٠ IQD٠٫٠٠٣٠٣١٠٣ MTL
٢٥ IQD٠٫٠٠٧٥٧٧٥٨ MTL
٥٠ IQD٠٫٠١٥١٥٥٢ MTL
١٠٠ IQD٠٫٠٣٠٣١٠٣ MTL
٥٠٠ IQD٠٫١٥١٥٥٢ MTL
١٬٠٠٠ IQD٠٫٣٠٣١٠٣ MTL
٥٬٠٠٠ IQD١٫٥١٥٥٢ MTL
١٠٬٠٠٠ IQD٣٫٠٣١٠٣ MTL

مخطط MTL إلى IQD

1 MTL = ٠ IQD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الدينار العراقي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٬٤٢٦٫٦١٬٤٢٦٫٦
منخفض
١٬٣٩٨٫٨١٬٣٩٠٫٦
المتوسط
١٬٤٠٨٫٠١٬٤٠٩٫٧
التقلب
٠٫٢٩٪؜٠٫٢٨٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

iqd

IQD - الدينار العراقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار العراقي هو سعر الصرف للزوج IQD إلى USD. رمز العملة لـ Iraqi Dinars هو IQD. رمز العملة هو ع.د.

More الدينار العراقي info

أزواج العملات Maltese Lira (MTL) الشهيرة

usd

MTL إلى USD

eur

MTL إلى EUR

gbp

MTL إلى GBP

jpy

MTL إلى JPY

cad

MTL إلى CAD

aud

MTL إلى AUD

chf

MTL إلى CHF

cny

MTL إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings