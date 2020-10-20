١ MTL إلى DKK

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

١٧٫٣٧٤٤١٤ الكرون الدانماركي

1 DKK = ٠٫٠٥٧٥٥٥٩ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الكرون الدانماركي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤٩ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الكرون الدانماركي

mtl
MTL
dkk
DKK
١ MTL١٧٫٣٧٤٤ DKK
٥ MTL٨٦٫٨٧٢١ DKK
١٠ MTL١٧٣٫٧٤٤ DKK
٢٥ MTL٤٣٤٫٣٦ DKK
٥٠ MTL٨٦٨٫٧٢١ DKK
١٠٠ MTL١٬٧٣٧٫٤٤ DKK
٥٠٠ MTL٨٬٦٨٧٫٢١ DKK
١٬٠٠٠ MTL١٧٬٣٧٤٫٤ DKK
٥٬٠٠٠ MTL٨٦٬٨٧٢٫١ DKK
١٠٬٠٠٠ MTL١٧٣٬٧٤٤ DKK

حوِّل الكرون الدانماركي إلى Maltese Lira

dkk
DKK
mtl
MTL
١ DKK٠٫٠٥٧٥٥٥٩ MTL
٥ DKK٠٫٢٨٧٧٧٩ MTL
١٠ DKK٠٫٥٧٥٥٥٩ MTL
٢٥ DKK١٫٤٣٨٩ MTL
٥٠ DKK٢٫٨٧٧٧٩ MTL
١٠٠ DKK٥٫٧٥٥٥٩ MTL
٥٠٠ DKK٢٨٫٧٧٧٩ MTL
١٬٠٠٠ DKK٥٧٫٥٥٥٩ MTL
٥٬٠٠٠ DKK٢٨٧٫٧٧٩ MTL
١٠٬٠٠٠ DKK٥٧٥٫٥٥٩ MTL

مخطط MTL إلى DKK

1 MTL = ٠ DKK

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الكرون الدانماركي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٧٫٤٧١٣٧٫٤٧٦٠
منخفض
٧٫٤٥٨١٧٫٤٥٧٥
المتوسط
٧٫٤٦٠٤٧٫٤٦٠٩
التقلب
٠٫٠٤٪؜٠٫٠٥٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

dkk

DKK - الكرون الدانماركي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكرون الدانماركي هو سعر الصرف للزوج DKK إلى USD. رمز العملة لـ Danish Kroner هو DKK. رمز العملة هو kr.

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