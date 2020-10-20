١ MRO إلى NOK

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٢٦٧١٢٨٠٨ الكرون النرويجي

1 NOK = ٣٧٫٤٣٥٢ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الكرون النرويجي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٥٤ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الكرون النرويجي

mro
MRO
nok
NOK
١ MRO٠٫٠٢٦٧١٢٨ NOK
٥ MRO٠٫١٣٣٥٦٤ NOK
١٠ MRO٠٫٢٦٧١٢٨ NOK
٢٥ MRO٠٫٦٦٧٨٢ NOK
٥٠ MRO١٫٣٣٥٦٤ NOK
١٠٠ MRO٢٫٦٧١٢٨ NOK
٥٠٠ MRO١٣٫٣٥٦٤ NOK
١٬٠٠٠ MRO٢٦٫٧١٢٨ NOK
٥٬٠٠٠ MRO١٣٣٫٥٦٤ NOK
١٠٬٠٠٠ MRO٢٦٧٫١٢٨ NOK

حوِّل الكرون النرويجي إلى الأوقية الموريتانية

nok
NOK
mro
MRO
١ NOK٣٧٫٤٣٥٢ MRO
٥ NOK١٨٧٫١٧٦ MRO
١٠ NOK٣٧٤٫٣٥٢ MRO
٢٥ NOK٩٣٥٫٨٨١ MRO
٥٠ NOK١٬٨٧١٫٧٦ MRO
١٠٠ NOK٣٬٧٤٣٫٥٢ MRO
٥٠٠ NOK١٨٬٧١٧٫٦ MRO
١٬٠٠٠ NOK٣٧٬٤٣٥٫٢ MRO
٥٬٠٠٠ NOK١٨٧٬١٧٦ MRO
١٠٬٠٠٠ NOK٣٧٤٬٣٥٢ MRO

مخطط MRO إلى NOK

1 MRO = ٠ NOK

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الكرون النرويجي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٢٧٣٩٩٠٫٢٨٠٧٧
منخفض
٠٫٢٦٤٦١٠٫٢٦٤٦١
المتوسط
٠٫٢٦٩٥٧٠٫٢٧١٤٤
التقلب
٠٫٧٥٪؜٠٫٧٦٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
nok

NOK - الكرون النرويجي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكرون النرويجي هو سعر الصرف للزوج NOK إلى USD. رمز العملة لـ Norwegian Kroner هو NOK. رمز العملة هو kr.

More الكرون النرويجي info

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