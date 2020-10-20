١ LAK إلى SGD

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠٠٦١٠٠٣٤٠٠ الدولار السنغافوري

1 SGD = ١٦٬٣٩٢٫٥ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الدولار السنغافوري التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٣٤ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الدولار السنغافوري

lak
LAK
sgd
SGD
١ LAK٠٫٠٠٠٠٦١٠٠٣٤ SGD
٥ LAK٠٫٠٠٠٣٠٥٠١٧ SGD
١٠ LAK٠٫٠٠٠٦١٠٠٣٤ SGD
٢٥ LAK٠٫٠٠١٥٢٥٠٩ SGD
٥٠ LAK٠٫٠٠٣٠٥٠١٧ SGD
١٠٠ LAK٠٫٠٠٦١٠٠٣٤ SGD
٥٠٠ LAK٠٫٠٣٠٥٠١٧ SGD
١٬٠٠٠ LAK٠٫٠٦١٠٠٣٤ SGD
٥٬٠٠٠ LAK٠٫٣٠٥٠١٧ SGD
١٠٬٠٠٠ LAK٠٫٦١٠٠٣٤ SGD

حوِّل الدولار السنغافوري إلى الكيب اللاوسي

sgd
SGD
lak
LAK
١ SGD١٦٬٣٩٢٫٥ LAK
٥ SGD٨١٬٩٦٢٫٦ LAK
١٠ SGD١٦٣٬٩٢٥ LAK
٢٥ SGD٤٠٩٬٨١٣ LAK
٥٠ SGD٨١٩٬٦٢٦ LAK
١٠٠ SGD١٬٦٣٩٬٢٥٠ LAK
٥٠٠ SGD٨٬١٩٦٬٢٦٠ LAK
١٬٠٠٠ SGD١٦٬٣٩٢٬٥٠٠ LAK
٥٬٠٠٠ SGD٨١٬٩٦٢٬٦٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ SGD١٦٣٬٩٢٥٬٠٠٠ LAK

مخطط LAK إلى SGD

1 LAK = ٠ SGD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الدولار السنغافوري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٦٢٨٦٤٠٫٠٠٠٠٦٤٤٩٦
منخفض
٠٫٠٠٠٠٦١٠٧٥٠٫٠٠٠٠٦١٠٧٥
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٦١٩٨١٠٫٠٠٠٠٦٢٩٣٨
التقلب
٠٫٤٧٪؜٠٫٥٢٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
sgd

SGD - الدولار السنغافوري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار السنغافوري هو سعر الصرف للزوج SGD إلى USD. رمز العملة لـ Singapore Dollars هو SGD. رمز العملة هو S$.

More الدولار السنغافوري info

أزواج العملات الكيب اللاوسي (LAK) الشهيرة

usd

LAK إلى USD

eur

LAK إلى EUR

gbp

LAK إلى GBP

jpy

LAK إلى JPY

cad

LAK إلى CAD

aud

LAK إلى AUD

chf

LAK إلى CHF

cny

LAK إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings