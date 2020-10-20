١ LAK إلى SEK

محوّل العملات مِن XE

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‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠٤٧٣٢٩٩٣٠ الكرونا السويدية

1 SEK = ٢٬١١٢٫٨٣ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الكرونا السويدية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٣٤ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الكرونا السويدية

lak
LAK
sek
SEK
١ LAK٠٫٠٠٠٤٧٣٢٩٩ SEK
٥ LAK٠٫٠٠٢٣٦٦٥ SEK
١٠ LAK٠٫٠٠٤٧٣٢٩٩ SEK
٢٥ LAK٠٫٠١١٨٣٢٥ SEK
٥٠ LAK٠٫٠٢٣٦٦٥ SEK
١٠٠ LAK٠٫٠٤٧٣٢٩٩ SEK
٥٠٠ LAK٠٫٢٣٦٦٥ SEK
١٬٠٠٠ LAK٠٫٤٧٣٢٩٩ SEK
٥٬٠٠٠ LAK٢٫٣٦٦٥ SEK
١٠٬٠٠٠ LAK٤٫٧٣٢٩٩ SEK

حوِّل الكرونا السويدية إلى الكيب اللاوسي

sek
SEK
lak
LAK
١ SEK٢٬١١٢٫٨٣ LAK
٥ SEK١٠٬٥٦٤٫١ LAK
١٠ SEK٢١٬١٢٨٫٣ LAK
٢٥ SEK٥٢٬٨٢٠٫٧ LAK
٥٠ SEK١٠٥٬٦٤١ LAK
١٠٠ SEK٢١١٬٢٨٣ LAK
٥٠٠ SEK١٬٠٥٦٬٤١٠ LAK
١٬٠٠٠ SEK٢٬١١٢٬٨٣٠ LAK
٥٬٠٠٠ SEK١٠٬٥٦٤٬١٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ SEK٢١٬١٢٨٬٣٠٠ LAK

مخطط LAK إلى SEK

1 LAK = ٠ SEK

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الكرونا السويدية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٤٩٠٣٤٠٫٠٠٠٥١٨٦٢
منخفض
٠٫٠٠٠٤٧٣٢٦٠٫٠٠٠٤٧٣٢٦
المتوسط
٠٫٠٠٠٤٨١٥٢٠٫٠٠٠٤٩٧٠٠
التقلب
٠٫٦٤٪؜٠٫٧٠٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
sek

SEK - الكرونا السويدية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكرونا السويدية هو سعر الصرف للزوج SEK إلى USD. رمز العملة لـ Swedish Kronor هو SEK. رمز العملة هو kr.

More الكرونا السويدية info

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