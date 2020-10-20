١ LAK إلى PKR

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠١٢٥٧١٨٨٩ الروبية الباكستانية

1 PKR = ٧٩٫٥٤٢٥ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الروبية الباكستانية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٣٣ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الروبية الباكستانية

lak
LAK
pkr
PKR
١ LAK٠٫٠١٢٥٧١٩ PKR
٥ LAK٠٫٠٦٢٨٥٩٤ PKR
١٠ LAK٠٫١٢٥٧١٩ PKR
٢٥ LAK٠٫٣١٤٢٩٧ PKR
٥٠ LAK٠٫٦٢٨٥٩٤ PKR
١٠٠ LAK١٫٢٥٧١٩ PKR
٥٠٠ LAK٦٫٢٨٥٩٤ PKR
١٬٠٠٠ LAK١٢٫٥٧١٩ PKR
٥٬٠٠٠ LAK٦٢٫٨٥٩٤ PKR
١٠٬٠٠٠ LAK١٢٥٫٧١٩ PKR

حوِّل الروبية الباكستانية إلى الكيب اللاوسي

pkr
PKR
lak
LAK
١ PKR٧٩٫٥٤٢٥ LAK
٥ PKR٣٩٧٫٧١٣ LAK
١٠ PKR٧٩٥٫٤٢٥ LAK
٢٥ PKR١٬٩٨٨٫٥٦ LAK
٥٠ PKR٣٬٩٧٧٫١٣ LAK
١٠٠ PKR٧٬٩٥٤٫٢٥ LAK
٥٠٠ PKR٣٩٬٧٧١٫٣ LAK
١٬٠٠٠ PKR٧٩٬٥٤٢٫٥ LAK
٥٬٠٠٠ PKR٣٩٧٬٧١٣ LAK
١٠٬٠٠٠ PKR٧٩٥٬٤٢٥ LAK

مخطط LAK إلى PKR

1 LAK = ٠ PKR

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الروبية الباكستانية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠١٢٩٧٢٠٫٠١٣٢٥٣
منخفض
٠٫٠١٢٥٦٣٠٫٠١٢٥٦٣
المتوسط
٠٫٠١٢٧٦٣٠٫٠١٢٩٤٣
التقلب
٠٫٥٠٪؜٠٫٥٠٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
pkr

PKR - الروبية الباكستانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبية الباكستانية هو سعر الصرف للزوج PKR إلى USD. رمز العملة لـ Pakistani Rupees هو PKR. رمز العملة هو ₨.

More الروبية الباكستانية info

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