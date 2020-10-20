١ LAK إلى KWD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠٠١٣٨٣٣٦٤٨ الدينار الكويتي

1 KWD = ٧٢٬٢٨٧٫٥ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الدينار الكويتي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٢٩ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الدينار الكويتي

lak
LAK
kwd
KWD
١ LAK٠٫٠٠٠٠١٣٨٣٣٦ KWD
٥ LAK٠٫٠٠٠٠٦٩١٦٨٢ KWD
١٠ LAK٠٫٠٠٠١٣٨٣٣٦ KWD
٢٥ LAK٠٫٠٠٠٣٤٥٨٤١ KWD
٥٠ LAK٠٫٠٠٠٦٩١٦٨٢ KWD
١٠٠ LAK٠٫٠٠١٣٨٣٣٦ KWD
٥٠٠ LAK٠٫٠٠٦٩١٦٨٢ KWD
١٬٠٠٠ LAK٠٫٠١٣٨٣٣٦ KWD
٥٬٠٠٠ LAK٠٫٠٦٩١٦٨٢ KWD
١٠٬٠٠٠ LAK٠٫١٣٨٣٣٦ KWD

حوِّل الدينار الكويتي إلى الكيب اللاوسي

kwd
KWD
lak
LAK
١ KWD٧٢٬٢٨٧٫٥ LAK
٥ KWD٣٦١٬٤٣٨ LAK
١٠ KWD٧٢٢٬٨٧٥ LAK
٢٥ KWD١٬٨٠٧٬١٩٠ LAK
٥٠ KWD٣٬٦١٤٬٣٨٠ LAK
١٠٠ KWD٧٬٢٢٨٬٧٥٠ LAK
٥٠٠ KWD٣٦٬١٤٣٬٨٠٠ LAK
١٬٠٠٠ KWD٧٢٬٢٨٧٬٥٠٠ LAK
٥٬٠٠٠ KWD٣٦١٬٤٣٨٬٠٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ KWD٧٢٢٬٨٧٥٬٠٠٠ LAK

مخطط LAK إلى KWD

1 LAK = ٠ KWD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الدينار الكويتي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠١٤٢٧١٠٫٠٠٠٠١٤٦٨٠
منخفض
٠٫٠٠٠٠١٣٨٢٠٠٫٠٠٠٠١٣٨٢٠
المتوسط
٠٫٠٠٠٠١٤٠٥٢٠٫٠٠٠٠١٤٢٨٨
التقلب
٠٫٤٥٪؜٠٫٥٠٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
kwd

KWD - الدينار الكويتي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار الكويتي هو سعر الصرف للزوج KWD إلى USD. رمز العملة لـ Kuwaiti Dinars هو KWD. رمز العملة هو KD.

More الدينار الكويتي info

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