١ LAK إلى IQD

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٥٨٩١٥٤٢٤ الدينار العراقي

1 IQD = ١٦٫٩٧٣٥ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الدينار العراقي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٢٨ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الدينار العراقي

lak
LAK
iqd
IQD
١ LAK٠٫٠٥٨٩١٥٤ IQD
٥ LAK٠٫٢٩٤٥٧٧ IQD
١٠ LAK٠٫٥٨٩١٥٤ IQD
٢٥ LAK١٫٤٧٢٨٩ IQD
٥٠ LAK٢٫٩٤٥٧٧ IQD
١٠٠ LAK٥٫٨٩١٥٤ IQD
٥٠٠ LAK٢٩٫٤٥٧٧ IQD
١٬٠٠٠ LAK٥٨٫٩١٥٤ IQD
٥٬٠٠٠ LAK٢٩٤٫٥٧٧ IQD
١٠٬٠٠٠ LAK٥٨٩٫١٥٤ IQD

حوِّل الدينار العراقي إلى الكيب اللاوسي

iqd
IQD
lak
LAK
١ IQD١٦٫٩٧٣٥ LAK
٥ IQD٨٤٫٨٦٧٤ LAK
١٠ IQD١٦٩٫٧٣٥ LAK
٢٥ IQD٤٢٤٫٣٣٧ LAK
٥٠ IQD٨٤٨٫٦٧٤ LAK
١٠٠ IQD١٬٦٩٧٫٣٥ LAK
٥٠٠ IQD٨٬٤٨٦٫٧٤ LAK
١٬٠٠٠ IQD١٦٬٩٧٣٫٥ LAK
٥٬٠٠٠ IQD٨٤٬٨٦٧٫٤ LAK
١٠٬٠٠٠ IQD١٦٩٬٧٣٥ LAK

مخطط LAK إلى IQD

1 LAK = ٠ IQD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الدينار العراقي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٦٠٩٩٩٠٫٠٦٢٤١٦
منخفض
٠٫٠٥٩٠٣٩٠٫٠٥٩٠٣٩
المتوسط
٠٫٠٥٩٩٨٦٠٫٠٦٠٨٨٣
التقلب
٠٫٤٩٪؜٠٫٥٠٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
iqd

IQD - الدينار العراقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار العراقي هو سعر الصرف للزوج IQD إلى USD. رمز العملة لـ Iraqi Dinars هو IQD. رمز العملة هو ع.د.

More الدينار العراقي info

أزواج العملات الكيب اللاوسي (LAK) الشهيرة

usd

LAK إلى USD

eur

LAK إلى EUR

gbp

LAK إلى GBP

jpy

LAK إلى JPY

cad

LAK إلى CAD

aud

LAK إلى AUD

chf

LAK إلى CHF

cny

LAK إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings