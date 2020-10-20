١ LAK إلى INR

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٣٧٦٨٨٤١٦ الروبية الهندية

1 INR = ٢٦٥٫٣٣٤ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الروبية الهندية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٢٨ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الروبية الهندية

lak
LAK
inr
INR
١ LAK٠٫٠٠٣٧٦٨٨٤ INR
٥ LAK٠٫٠١٨٨٤٤٢ INR
١٠ LAK٠٫٠٣٧٦٨٨٤ INR
٢٥ LAK٠٫٠٩٤٢٢١ INR
٥٠ LAK٠٫١٨٨٤٤٢ INR
١٠٠ LAK٠٫٣٧٦٨٨٤ INR
٥٠٠ LAK١٫٨٨٤٤٢ INR
١٬٠٠٠ LAK٣٫٧٦٨٨٤ INR
٥٬٠٠٠ LAK١٨٫٨٤٤٢ INR
١٠٬٠٠٠ LAK٣٧٫٦٨٨٤ INR

حوِّل الروبية الهندية إلى الكيب اللاوسي

inr
INR
lak
LAK
١ INR٢٦٥٫٣٣٤ LAK
٥ INR١٬٣٢٦٫٦٧ LAK
١٠ INR٢٬٦٥٣٫٣٤ LAK
٢٥ INR٦٬٦٣٣٫٣٤ LAK
٥٠ INR١٣٬٢٦٦٫٧ LAK
١٠٠ INR٢٦٬٥٣٣٫٤ LAK
٥٠٠ INR١٣٢٬٦٦٧ LAK
١٬٠٠٠ INR٢٦٥٬٣٣٤ LAK
٥٬٠٠٠ INR١٬٣٢٦٬٦٧٠ LAK
١٠٬٠٠٠ INR٢٬٦٥٣٬٣٤٠ LAK

مخطط LAK إلى INR

1 LAK = ٠ INR

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الروبية الهندية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٣٨٩٥٢٠٫٠٠٣٩٧٣١
منخفض
٠٫٠٠٣٧٦١٦٠٫٠٠٣٧٦١٦
المتوسط
٠٫٠٠٣٨٢٤٥٠٫٠٠٣٨٧٨٢
التقلب
٠٫٥١٪؜٠٫٥٢٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
inr

INR - الروبية الهندية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبية الهندية هو سعر الصرف للزوج INR إلى USD. رمز العملة لـ الروبيات الهندية هو INR. رمز العملة هو ₹.

More الروبية الهندية info

أزواج العملات الكيب اللاوسي (LAK) الشهيرة

usd

LAK إلى USD

eur

LAK إلى EUR

gbp

LAK إلى GBP

jpy

LAK إلى JPY

cad

LAK إلى CAD

aud

LAK إلى AUD

chf

LAK إلى CHF

cny

LAK إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings