١ LAK إلى HKD

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠٣٥٢٧٣١٤٢ دولار هونج كونج

1 HKD = ٢٬٨٣٥٫٠٢ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى دولار هونج كونج التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٢٧ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى دولار هونج كونج

lak
LAK
hkd
HKD
١ LAK٠٫٠٠٠٣٥٢٧٣١ HKD
٥ LAK٠٫٠٠١٧٦٣٦٦ HKD
١٠ LAK٠٫٠٠٣٥٢٧٣١ HKD
٢٥ LAK٠٫٠٠٨٨١٨٢٩ HKD
٥٠ LAK٠٫٠١٧٦٣٦٦ HKD
١٠٠ LAK٠٫٠٣٥٢٧٣١ HKD
٥٠٠ LAK٠٫١٧٦٣٦٦ HKD
١٬٠٠٠ LAK٠٫٣٥٢٧٣١ HKD
٥٬٠٠٠ LAK١٫٧٦٣٦٦ HKD
١٠٬٠٠٠ LAK٣٫٥٢٧٣١ HKD

حوِّل دولار هونج كونج إلى الكيب اللاوسي

hkd
HKD
lak
LAK
١ HKD٢٬٨٣٥٫٠٢ LAK
٥ HKD١٤٬١٧٥٫١ LAK
١٠ HKD٢٨٬٣٥٠٫٢ LAK
٢٥ HKD٧٠٬٨٧٥٫٥ LAK
٥٠ HKD١٤١٬٧٥١ LAK
١٠٠ HKD٢٨٣٬٥٠٢ LAK
٥٠٠ HKD١٬٤١٧٬٥١٠ LAK
١٬٠٠٠ HKD٢٬٨٣٥٬٠٢٠ LAK
٥٬٠٠٠ HKD١٤٬١٧٥٬١٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ HKD٢٨٬٣٥٠٬٢٠٠ LAK

مخطط LAK إلى HKD

1 LAK = ٠ HKD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل دولار هونج كونج

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٣٦٣٩٥٠٫٠٠٠٣٧٣٦٤
منخفض
٠٫٠٠٠٣٥٢١٩٠٫٠٠٠٣٥٢١٩
المتوسط
٠٫٠٠٠٣٥٧٨١٠٫٠٠٠٣٦٣٤٥
التقلب
٠٫٤٨٪؜٠٫٥١٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
hkd

HKD - دولار هونج كونج

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة دولار هونج كونج هو سعر الصرف للزوج HKD إلى USD. رمز العملة لـ Hong Kong Dollars هو HKD. رمز العملة هو $.

More دولار هونج كونج info

أزواج العملات الكيب اللاوسي (LAK) الشهيرة

usd

LAK إلى USD

eur

LAK إلى EUR

gbp

LAK إلى GBP

jpy

LAK إلى JPY

cad

LAK إلى CAD

aud

LAK إلى AUD

chf

LAK إلى CHF

cny

LAK إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings