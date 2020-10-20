١ LAK إلى GMD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٣٠٧٢١٩٣٦ الدالاسي الجامبي

1 GMD = ٣٢٥٫٥٠٠ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الدالاسي الجامبي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٠٤ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الدالاسي الجامبي

lak
LAK
gmd
GMD
١ LAK٠٫٠٠٣٠٧٢١٩ GMD
٥ LAK٠٫٠١٥٣٦١ GMD
١٠ LAK٠٫٠٣٠٧٢١٩ GMD
٢٥ LAK٠٫٠٧٦٨٠٤٨ GMD
٥٠ LAK٠٫١٥٣٦١ GMD
١٠٠ LAK٠٫٣٠٧٢١٩ GMD
٥٠٠ LAK١٫٥٣٦١ GMD
١٬٠٠٠ LAK٣٫٠٧٢١٩ GMD
٥٬٠٠٠ LAK١٥٫٣٦١ GMD
١٠٬٠٠٠ LAK٣٠٫٧٢١٩ GMD

حوِّل الدالاسي الجامبي إلى الكيب اللاوسي

gmd
GMD
lak
LAK
١ GMD٣٢٥٫٥ LAK
٥ GMD١٬٦٢٧٫٥ LAK
١٠ GMD٣٬٢٥٥ LAK
٢٥ GMD٨٬١٣٧٫٥١ LAK
٥٠ GMD١٦٬٢٧٥ LAK
١٠٠ GMD٣٢٬٥٥٠ LAK
٥٠٠ GMD١٦٢٬٧٥٠ LAK
١٬٠٠٠ GMD٣٢٥٬٥٠٠ LAK
٥٬٠٠٠ GMD١٬٦٢٧٬٥٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ GMD٣٬٢٥٥٬٠٠٠ LAK

مخطط LAK إلى GMD

1 LAK = ٠ GMD

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الدالاسي الجامبي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٣١٦٢٧٠٫٠٠٣٢٣٦٥
منخفض
٠٫٠٠٣٠٥٩٢٠٫٠٠٣٠٥٩٢
المتوسط
٠٫٠٠٣١١١١٠٫٠٠٣١٥٥٥
التقلب
٠٫٥٢٪؜٠٫٥٢٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
gmd

GMD - الدالاسي الجامبي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدالاسي الجامبي هو سعر الصرف للزوج GMD إلى USD. رمز العملة لـ Gambian Dalasis هو GMD. رمز العملة هو D.

More الدالاسي الجامبي info

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