١ LAK إلى BGN

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠٠٨١٨٧٣٧٧٨ الليف البلغاري

1 BGN = ١٢٬٢١٣٫٩ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الليف البلغاري التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٢٣ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الليف البلغاري

lak
LAK
bgn
BGN
١ LAK٠٫٠٠٠٠٨١٨٧٣٨ BGN
٥ LAK٠٫٠٠٠٤٠٩٣٦٩ BGN
١٠ LAK٠٫٠٠٠٨١٨٧٣٨ BGN
٢٥ LAK٠٫٠٠٢٠٤٦٨٤ BGN
٥٠ LAK٠٫٠٠٤٠٩٣٦٩ BGN
١٠٠ LAK٠٫٠٠٨١٨٧٣٨ BGN
٥٠٠ LAK٠٫٠٤٠٩٣٦٩ BGN
١٬٠٠٠ LAK٠٫٠٨١٨٧٣٨ BGN
٥٬٠٠٠ LAK٠٫٤٠٩٣٦٩ BGN
١٠٬٠٠٠ LAK٠٫٨١٨٧٣٨ BGN

حوِّل الليف البلغاري إلى الكيب اللاوسي

bgn
BGN
lak
LAK
١ BGN١٢٬٢١٣٫٩ LAK
٥ BGN٦١٬٠٦٩٫٦ LAK
١٠ BGN١٢٢٬١٣٩ LAK
٢٥ BGN٣٠٥٬٣٤٨ LAK
٥٠ BGN٦١٠٬٦٩٦ LAK
١٠٠ BGN١٬٢٢١٬٣٩٠ LAK
٥٠٠ BGN٦٬١٠٦٬٩٦٠ LAK
١٬٠٠٠ BGN١٢٬٢١٣٬٩٠٠ LAK
٥٬٠٠٠ BGN٦١٬٠٦٩٬٦٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ BGN١٢٢٬١٣٩٬٠٠٠ LAK

مخطط LAK إلى BGN

1 LAK = ٠ BGN

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الليف البلغاري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٨٤٥٠٣٠٫٠٠٠٠٨٧٠٩٢
منخفض
٠٫٠٠٠٠٨١٧٩١٠٫٠٠٠٠٨١٧٩١
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٨٣٣٠٥٠٫٠٠٠٠٨٤٤٦٨
التقلب
٠٫٥٣٪؜٠٫٥٧٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
bgn

BGN - الليف البلغاري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الليف البلغاري هو سعر الصرف للزوج BGN إلى USD. رمز العملة لـ Bulgarian Leva هو BGN. رمز العملة هو лв.

More الليف البلغاري info

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