١ LAK إلى AED

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠١٦٥٦٥٩٢٩ الدرهم الإماراتي

1 AED = ٦٬٠٣٦٫٤٩ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الدرهم الإماراتي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٢٢ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الدرهم الإماراتي

lak
LAK
aed
AED
١ LAK٠٫٠٠٠١٦٥٦٥٩ AED
٥ LAK٠٫٠٠٠٨٢٨٢٩٦ AED
١٠ LAK٠٫٠٠١٦٥٦٥٩ AED
٢٥ LAK٠٫٠٠٤١٤١٤٨ AED
٥٠ LAK٠٫٠٠٨٢٨٢٩٦ AED
١٠٠ LAK٠٫٠١٦٥٦٥٩ AED
٥٠٠ LAK٠٫٠٨٢٨٢٩٦ AED
١٬٠٠٠ LAK٠٫١٦٥٦٥٩ AED
٥٬٠٠٠ LAK٠٫٨٢٨٢٩٦ AED
١٠٬٠٠٠ LAK١٫٦٥٦٥٩ AED

حوِّل الدرهم الإماراتي إلى الكيب اللاوسي

aed
AED
lak
LAK
١ AED٦٬٠٣٦٫٤٩ LAK
٥ AED٣٠٬١٨٢٫٤ LAK
١٠ AED٦٠٬٣٦٤٫٩ LAK
٢٥ AED١٥٠٬٩١٢ LAK
٥٠ AED٣٠١٬٨٢٤ LAK
١٠٠ AED٦٠٣٬٦٤٩ LAK
٥٠٠ AED٣٬٠١٨٬٢٤٠ LAK
١٬٠٠٠ AED٦٬٠٣٦٬٤٩٠ LAK
٥٬٠٠٠ AED٣٠٬١٨٢٬٤٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ AED٦٠٬٣٦٤٬٩٠٠ LAK

مخطط LAK إلى AED

1 LAK = ٠ AED

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الدرهم الإماراتي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠١٧١٠٦٠٫٠٠٠١٧٥٠٨
منخفض
٠٫٠٠٠١٦٥٥٦٠٫٠٠٠١٦٥٥٦
المتوسط
٠٫٠٠٠١٦٨٢٥٠٫٠٠٠١٧٠٧٥
التقلب
٠٫٤٩٪؜٠٫٥٠٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
aed

AED - الدرهم الإماراتي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدرهم الإماراتي هو سعر الصرف للزوج AED إلى USD. رمز العملة لـ الدراهم الإماراتية هو AED. رمز العملة هو د.إ.

More الدرهم الإماراتي info

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