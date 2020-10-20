١ IRR إلى ZAR

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٤٣٦١٩٢٨٨ الراند الجنوب أفريقي

1 ZAR = ٢٬٢٩٢٫٥٦ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الراند الجنوب أفريقي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٢٧ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الراند الجنوب أفريقي

irr
IRR
zar
ZAR
١ IRR٠٫٠٠٠٤٣٦١٩٣ ZAR
٥ IRR٠٫٠٠٢١٨٠٩٦ ZAR
١٠ IRR٠٫٠٠٤٣٦١٩٣ ZAR
٢٥ IRR٠٫٠١٠٩٠٤٨ ZAR
٥٠ IRR٠٫٠٢١٨٠٩٦ ZAR
١٠٠ IRR٠٫٠٤٣٦١٩٣ ZAR
٥٠٠ IRR٠٫٢١٨٠٩٦ ZAR
١٬٠٠٠ IRR٠٫٤٣٦١٩٣ ZAR
٥٬٠٠٠ IRR٢٫١٨٠٩٦ ZAR
١٠٬٠٠٠ IRR٤٫٣٦١٩٣ ZAR

حوِّل الراند الجنوب أفريقي إلى الريال الإيراني

zar
ZAR
irr
IRR
١ ZAR٢٬٢٩٢٫٥٦ IRR
٥ ZAR١١٬٤٦٢٫٨ IRR
١٠ ZAR٢٢٬٩٢٥٫٦ IRR
٢٥ ZAR٥٧٬٣١٤٫١ IRR
٥٠ ZAR١١٤٬٦٢٨ IRR
١٠٠ ZAR٢٢٩٬٢٥٦ IRR
٥٠٠ ZAR١٬١٤٦٬٢٨٠ IRR
١٬٠٠٠ ZAR٢٬٢٩٢٬٥٦٠ IRR
٥٬٠٠٠ ZAR١١٬٤٦٢٬٨٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ ZAR٢٢٬٩٢٥٬٦٠٠ IRR

مخطط IRR إلى ZAR

1 IRR = ٠ ZAR

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الراند الجنوب أفريقي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٤٤٩٧٥٠٫٠٠٠٤٥٩٥٤
منخفض
٠٫٠٠٠٤٢٥٦٣٠٫٠٠٠٤٢٥٦٣
المتوسط
٠٫٠٠٠٤٣٥٨٨٠٫٠٠٠٤٤١٢٧
التقلب
٠٫٩٢٪؜٠٫٨٧٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
zar

ZAR - الراند الجنوب أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الراند الجنوب أفريقي هو سعر الصرف للزوج ZAR إلى USD. رمز العملة لـ الراند الجنوب أفريقي هو ZAR. رمز العملة هو R.

More الراند الجنوب أفريقي info

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