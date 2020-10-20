١ IRR إلى XPF

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٢٦٠٧٧٧١٢ الفرنك الباسيفيكي

1 XPF = ٣٨٣٫٤٦٩ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الفرنك الباسيفيكي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٩:٤٤ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الفرنك الباسيفيكي

irr
IRR
xpf
XPF
١ IRR٠٫٠٠٢٦٠٧٧٧ XPF
٥ IRR٠٫٠١٣٠٣٨٩ XPF
١٠ IRR٠٫٠٢٦٠٧٧٧ XPF
٢٥ IRR٠٫٠٦٥١٩٤٣ XPF
٥٠ IRR٠٫١٣٠٣٨٩ XPF
١٠٠ IRR٠٫٢٦٠٧٧٧ XPF
٥٠٠ IRR١٫٣٠٣٨٩ XPF
١٬٠٠٠ IRR٢٫٦٠٧٧٧ XPF
٥٬٠٠٠ IRR١٣٫٠٣٨٩ XPF
١٠٬٠٠٠ IRR٢٦٫٠٧٧٧ XPF

حوِّل الفرنك الباسيفيكي إلى الريال الإيراني

xpf
XPF
irr
IRR
١ XPF٣٨٣٫٤٦٩ IRR
٥ XPF١٬٩١٧٫٣٥ IRR
١٠ XPF٣٬٨٣٤٫٦٩ IRR
٢٥ XPF٩٬٥٨٦٫٧٣ IRR
٥٠ XPF١٩٬١٧٣٫٥ IRR
١٠٠ XPF٣٨٬٣٤٦٫٩ IRR
٥٠٠ XPF١٩١٬٧٣٥ IRR
١٬٠٠٠ XPF٣٨٣٬٤٦٩ IRR
٥٬٠٠٠ XPF١٬٩١٧٬٣٥٠ IRR
١٠٬٠٠٠ XPF٣٬٨٣٤٬٦٩٠ IRR

مخطط IRR إلى XPF

1 IRR = ٠ XPF

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الفرنك الباسيفيكي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٢٦٥٦٢٠٫٠٠٢٦٨٤٣
منخفض
٠٫٠٠٢٥٨٢٢٠٫٠٠٢٥٨٢٢
المتوسط
٠٫٠٠٢٦٢٨٥٠٫٠٠٢٦٣٦٣
التقلب
٠٫٤٢٪؜٠٫٦٠٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
xpf

XPF - الفرنك الباسيفيكي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الباسيفيكي هو سعر الصرف للزوج XPF إلى USD. رمز العملة لـ CFP Francs هو XPF. رمز العملة هو ₣.

More الفرنك الباسيفيكي info

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