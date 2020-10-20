١ IRR إلى XCD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٠٦٣٧٣٠٠٩٩ دولار شرق الكاريبي

1 XCD = ١٥٬٦٩١٫٢ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى دولار شرق الكاريبي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٩:٤٣ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى دولار شرق الكاريبي

irr
IRR
xcd
XCD
١ IRR٠٫٠٠٠٠٦٣٧٣٠١ XCD
٥ IRR٠٫٠٠٠٣١٨٦٥ XCD
١٠ IRR٠٫٠٠٠٦٣٧٣٠١ XCD
٢٥ IRR٠٫٠٠١٥٩٣٢٥ XCD
٥٠ IRR٠٫٠٠٣١٨٦٥ XCD
١٠٠ IRR٠٫٠٠٦٣٧٣٠١ XCD
٥٠٠ IRR٠٫٠٣١٨٦٥ XCD
١٬٠٠٠ IRR٠٫٠٦٣٧٣٠١ XCD
٥٬٠٠٠ IRR٠٫٣١٨٦٥ XCD
١٠٬٠٠٠ IRR٠٫٦٣٧٣٠١ XCD

حوِّل دولار شرق الكاريبي إلى الريال الإيراني

xcd
XCD
irr
IRR
١ XCD١٥٬٦٩١٫٢ IRR
٥ XCD٧٨٬٤٥٥٫٩ IRR
١٠ XCD١٥٦٬٩١٢ IRR
٢٥ XCD٣٩٢٬٢٧٩ IRR
٥٠ XCD٧٨٤٬٥٥٩ IRR
١٠٠ XCD١٬٥٦٩٬١٢٠ IRR
٥٠٠ XCD٧٬٨٤٥٬٥٩٠ IRR
١٬٠٠٠ XCD١٥٬٦٩١٬٢٠٠ IRR
٥٬٠٠٠ XCD٧٨٬٤٥٥٬٩٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ XCD١٥٦٬٩١٢٬٠٠٠ IRR

مخطط IRR إلى XCD

1 IRR = ٠ XCD

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل دولار شرق الكاريبي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٦٤٢٨٢٠٫٠٠٠٠٦٤٧١٦
منخفض
٠٫٠٠٠٠٦٣٥٥١٠٫٠٠٠٠٦٣٥٥١
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٦٤٠١٢٠٫٠٠٠٠٦٤٢٤٨
التقلب
٠٫٣١٪؜٠٫٤٥٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
xcd

XCD - دولار شرق الكاريبي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة دولار شرق الكاريبي هو سعر الصرف للزوج XCD إلى USD. رمز العملة لـ East Caribbean Dollars هو XCD. رمز العملة هو $.

More دولار شرق الكاريبي info

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